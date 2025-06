Zmajem 22. slovenski naslov prvakov

Košarkarji Cedevite Olimpije so petič zapored in 22. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP banka proti Krki so dobili s 3:1. Tokrat so v Stožicah slavili z 72:65 (53:53, 33:38, 17:19).

Za Ljubljančane je to 13. zaporedna lovorika v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije. V finalih so neporaženi od februarja 2020, ko so v finalu pokala Spar pokleknili pred Koprom Primorsko, zadnji domači naslov, ki jim je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021, ko so v polfinalu izgubili s Krko.

V ljubljanskem taboru je bilo veselo. FOTO: Aleš Fevžer

To je obenem četrta zaporedna domača trojna krona za Cedevito Olimpijo. Septembra lani je osvojila superpokal, februarja pa pokal Spar.

Krka ostaja pri sedmih naslovih državnega prvaka. Nazadnje je slavila 2014, zadnjo lovoriko pa je osvojila 2021 v pokalu Spar.

Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Brynton Lemar s 16 točkami, pri Krki je znova izstopal Niko Bačvić s 17 točkami.