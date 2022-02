Avstralski najstnik že piše zgodovino NBA

Seth Curry, nekdanji član Philadelphie, je v ligi NBA pomagal Brooklynu prekiniti niz 11 zaporednih porazov. Curry je na tekmi proti Sacramentu dosegel 23 točk za zmago s 109:85. Zadel je štiri trojke in dodal sedem skokov ter pet podaj.

Andre Drummond je za Brooklyn debitiral z 11 točkami, medtem ko Ben Simmons še ni zaigral.

LaMarcus Aldridge je s klopi dodal 19 točk in osem skokov, Bruce Brown pa 19 točk, šest podaj in pet ukradenih žog.

Sethov slovitejši brat Stephen Curry pa je zadel kar osem trojk in zbral skupaj 33 točk, vendar to ni bilo dovolj, da bi Golden State premagal Los Angeles Clippers, ki so slavili s 119:104. Prvi mož losangeleške ekipe je bil Terance Mann, ki je dosegel 25 točk, sedem skokov in šest podaj.

Čeprav je Julius Randle za New York Kdosegel trojni dvojček (30 točk, 13 skokov, 10 podaj), ga je na tekmi zasenčil kandidat za novinca leta v ligi NBA Josh Giddey. Oklahoma je po podaljšku zmagala s 127:123, Giddeyju pa je uspel trojni dvojček z 28 točkami (od tega je zadel tri trojke), 11 skoki in 12 podajami. Komaj 19-letni Avstralec je postal najmlajši igralec v zgodovini NBA z dvema zaporednima trojnima dvojčkoma.

Najkoristnejši igralec (MVP) lige Nikola Jokić je Denver, za katerega poškodovani Vlatko Čančar ne igra, popeljal do zmage s 121:111 proti Orlandu. Srbski zvezdnik je dosegel 26 točk, 15 skokov in sedem podaj. Donovan Mitchell pa je s 30 točkami vodil Utah do zmage s 135:101 proti Houstonu.

Khris Middleton je za malo zgrešil trojni dvojček, vendar je imel slab met iz igre, Milwaukee pa je s 107:122 izgubil proti Portlandu. Anfernee Simons je dosegel 31 točk za zmagovalce, Middleton pa je zbral 16 točk, 11 skokov in devet podaj za prvake, za katere zaradi bolečega gležnja ni igral prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo.