Barcelona ga je pustila na letališču, zdaj se mu je odrekel še Real

Košarkarska ekipa madridskega Reala, ki jo od leta 2011 vodi trener Pablo Laso, preživlja najtežje trenutke od prihoda španskega stratega, je na svoji spletni strani zapisal madridski športni časnik As. Ne le boleč poraz z Bayernom v zadnjem kolu rednega dela evrolige – Žan Mark Šiško je s 13 točkami pripomogel k četrtemu zaporednemu porazu kraljevega kluba, ki je zapravil drugo mesto in bo v izločilne boje krenil kot četrti nosilec –, časopisne stolpce polni tudi Lasova poteza, da se pred ključnim delom sezone odreče uslugam Francoza Thomasa Heurtela in Američana Treya Thompkinsa.

Laso svoje odločitve podrobneje ni pojasnil, tudi španski mediji o razlogih za očitno že dokončno slovo 32-letnega Heurtela (v nedeljo bo upihnil 33. svečko) in leto mlajšega Thompkinsa še ugibajo. Američan je sicer član Reala že od leta 2015, ko se je v članski ekipi že začel uveljavljati tudi Luka Dončić. Skupaj sta osvojila deseti evropski naslov v zgodovini kluba leta 2018, Thompkins je bil na zaključnem turnirju v Beogradu med glavnimi junaki španskega velikana, s katerim je osvojil še tri državne, tri pokalne in štiri superpokalne lovorike. V zgodovino se je vpisal kot prvi s potrjeno okužbo z novim koronavirusom v španski ligi leta 2020, na začetku s pandemijo zaznamovane sezone je sicer odmevala njegova slaba pripravljenost, saj naj bi se pripravam priključil povsem izven forme, je zapisal časnik As. Večji del tekoče sezone je izpustil zaradi podaljšanega okrevanja po artroskopiji levega kolena, pogodba se mu 30. junija sicer izteče.

Laso ju je iz ekipe odstranil pred tekmo z Bayernom, ko sta Real zaporedoma premagala Panathinaikos in Lenovo Tenerife. Na novinarski konferenci pred nedeljskim ligaškim clasicom v Barceloni je Laso potrdil, da je odločitev »dokončna«. Zanimiv je predvsem primer Heurtela, ki se je Realu pridružil pred začetkom aktualne sezone po odmevnem prerekanju z vodstvom Barcelone. Katalonci so mu bili pripravljeni omogočiti prestop k Fenerbahčeju, a naj bi se za njihovim hrbtom dogovoril z Realom. Med vračanjem s tekme evrolige v Istanbulu naj bi mu odgovorni pri Barceloni kazensko celo onemogočili, da se z ekipo vkrca na letalo in vrne v katalonsko prestolnico, kar so kasneje sicer zanikali. Podobno škandalozno bo očitno tudi njegovo slovo od španske metropole.

»Meni najpomembnejši občutek je, da si ekipa, to ti daje samozavest. Odločitev je moja, saj imam popolno zaupanje v 13 igralcev, ki bodo zdaj igrali na najvišji ravni in s katerimi bomo spet postali ekipa, kakršna si želimo biti. Ekipa je vedno nad posamezniki. Ne bi pa se strinjal, da je to moj najhujši trenutek v Realu,« je na novinarski konferenci dejal Laso, ki dopušča možnost, da bi se Real do konca sezone še okrepil, a že je jasno, da morebitni novinec ali novinca ne bi mogla pomagati ekipi v izločilnih bojih evrolige.

Trey Thompkins, Luka Dončić (izbrali so ga za MVP zaključnega turnirja) in soigralci so v Beogradu leta 2018 še desetič v klubski zgodovini sedli na evropski prestol: