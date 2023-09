Bayernov as: So le prvaki nacionalne lige, Nemčija je svetovni prvak!

Potem ko se je svojih zvezdniških rojakov iz lige NBA lotil trikratni svetovni prvak v teku na 200 m in na letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti tudi najhitrejši na 100 m Noah Lyles, je po košarkarjih udaril še Nemec Andreas Obst. »Svetovni prvaki česa? ZDA,« je Lyles podžgal vzvišene NBA igralce, ki so užaljeno sprejeli njegovo upravičeno kritiko. Zdaj jim je čistega vina nalil še član münchenskega Bayerna in šampionskega moštva na mundialu na Japonskem Indoneziji in Filipinih.

»V NBA lahko govorijo, kar hočejo, mi smo svetovni prvaki,« je spomnil 27-letni branilec iz Halleja in jih še podučil. »V ligi NBA pravijo, da so svetovni prvaki, ker tam igrajo najboljši igralci na svetu, v resnici pa so prvaki nacionalne lige, mi, Nemčija, pa smo svetovni prvaki,« je za Eurohoops pojasnil Bayernov igralec in zaključil: »Vedno so imeli takšen odnos, da so v nečem najboljši. Naj govorijo, kar hočejo, navsezadnje to ne spremeni ničesar. Nemčija je svetovni prvak.«

Obst se je dotaknil tudi spremembe na trenerskem stolčku Bayerna. Prišel je uspešni Španec Pablo Laso. »Bayern gre v pravo smer. Pridejo trenutki, ko boste izgubili, a pomembno je, da vstanete. Všeč mi je, kar se gradi, moštvo izžareva pozitivnost," je komentiral prihod nekdanjega Realovega trenerja.