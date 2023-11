Beograjska predstava Cedevite Olimpije lep obet za evropski prvenec

V nadaljevanju preberite:

S košarkarji FMP se Cedevita Olimpija ne more šaliti. V prejšnjih treh sezonah sta si moštvi vedno enakovredno razdelili izkupiček, septembra letos so bili v regionalnem superpokalu znova uspešnejši Srbi. Po nizu šestih razočaranj v evropskem pokalu pa so si Ljubljančani posladkali dušo v 7. kolu lige ABA in v gosteh ugnali Beograjčane. Je peti regionalni uspeh dobra napoved za sedmi evropski nastop? V sredo ob 18.30 bo Stožice obiskal Hamburg, ki je prav tako še brez zmage.

Ob uspehu proti FMP sta glavni del bremena nosila Jaka Blažič in Klemen Prepelič, ki je izenačil deveti najboljši dosežek v zgodovini tekmovanja v številu asistenc. Kateri Slovenec je rekorder? Cedevita Olimpija je po Prepeličevem prihodu skoraj podvojila količino moštvenih asistenc in trener Simone Pianigiani je bil po prihodu iz Beograda zadovoljen. Kaj pravi in kaj obljublja mladim košarkarjem? Kaj si obetajo Novomeščani od dvoboja s Cibono?