Blažič, Prepelič in Matković za sedmo regionalno zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so si v 7. kolu lige ABA priigrali peto zmago ob dveh porazih. Predvsem po zaslugi Jake Blažiča, Klemna Prepeliča in Karla Matkovića so ugnali FMP s 96:84 (80:69, 58:42, 26:25) in vsaj malo popravili vtis po nizu razočaranj v evropskem pokalu.

Ljubljančani so slabše začeli današnji dvoboj, a nato po zaslugi niza 11:0 in 14 točk razpoloženega Blažiča le dobili prvo četrtino. Po polovici druge četrtine je njihova prednost narasla na enajst točk (47:32). Prepelič (na koncu 14 asistenc) je še naprej dobro pošiljal v ogenj soigralce, po zaslugi njegovih osmih podaj v prvem polčasu so gostje prišli do najvišje prednosti +19 (58:39).

Na glavni premor so stožiški košarkarji, ki jih je s klopi po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav spet vodil Simone Pianigiani, odnesli 16 točk naskoka, v tretji četrtini pa so se jim gostitelji z delnim izidom 12:1 hitro približali na pičlih pet točk.

Prepelič je takrat edini držal ritem z vse bolj razigranimi tekmeci in že po nekaj minutah tretje četrtine dosegel dvojni dvojček. Dodatno je slovenski reprezentant razigral Matkovića, s čimer je prednost pred zadnjo četrtino narasla na 11 točk.

Pomembna Blažičeva koša

Čeprav je FMP v zadnjem delu zagrozil, so Ljubljančani zatrli morebiten zasuk v pravih trenutkih. Predvsem Blažičeva koša za 88:78 in 92:80 sta dokončno strla odpor FMP.

Cedevita Olimpija je blestela pri prostih metih (27:29), prepričljivo je dobila tudi skok (44:26). Strelci: Stewart 16 (2:3), Sow 3, Radović 4, Glas 5, Blažič 24 (7:7), Matković 19 (7:7), Prepelič 15 (7:8), Jones 10 (4:4); FMP: Watson 2, Živanović 12 (2:3), Subotić 13 (3:4), Pavićević 16 (0:2), Walker 14 (4:6), Šaranović 3, Luke 11, Besson 13.

Cedevita Olimpija bo v 8. kolu 20. novembra gostila Partizan. Vmes bo v sredo dejavna še v evropskem pokalu proti Hamburgu v Stožicah.

Krka bo svojo tekmo 7. kola lige ABA odigrala v ponedeljek ob 18. uri proti Ciboni v Novem mestu.