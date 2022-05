Bojevniki takoj napeli mišice, Dallas izgubil kar za 25 točk

Čeprav so le enkrat v rednem delu sezone premagali Dallas Mavericks, so Golden State Warriors tokrat v polni postavi zasenčili Teksašane, dobro ustavili Luko Dončića in visoko dobili prvo tekmo konferenčnega finala. Nerazpoloženo moštvo Dallasa je nad gladino držal zgolj Dončić, ki tudi sam ni imel najboljšega večera v San Franciscu, a dvoboj vseeno sklenil kot drugi strelec obračuna z 20 točkami, 7 skoki in 4 asistencami (met iz igre 6:18, za tri 3:10).

»Ti navijači so že kar težko čakali na vrhunski 'basket' po nekaj slabših letih. Vedeli smo, da bodo glasni, res imajo radi svojo ekipo tu v San Franciscu in lepo jim je bilo nocoj podariti zmago,« je za ESPN dejal s 15 točkami tretji strelec domačega moštva Klay Thompson. »Veliko kritik sem slišal na svoj račun, češ da v obrambi ne igram več tako kot nekoč, a tu sem, da dokažem, da še vedno lahko. Neverjetno je, kakšno ekipo je uspelo sestaviti vodstvu našega kluba. Kevon (Looney) in Draymond (Green) se tako borita med seboj, da jima nato Steph (Curry) pobere vse skoke! Vsi govorijo le o njegovih strelskih podvigih, a je popoln igralec, s košarkarsko žogo lahko počne, kar se mu zahoče.«

Razlika tudi do +30

Domačini so že prvo četrtino dobili z visoko razliko (28:18), po boljšem nadaljevanju Dallasa, ki je na glavni premor odšel z zaostankom le devetih točk (45:54), pa so bojevniki vprašanje o zmagovalcu dokončno razrešili že po prvih 12 minutah nadaljevanja, ko je njihova tedaj najvišja prednost znašala že +22 (84:62). Zaostanek Teksašanov je v zadnji četrtini narasel vse do 30 točk (76:106), kar je pomenilo, da Dončić skupaj z ostalimi največjimi asi tako v domačih kot gostujočih vrstah ni odigral zaključka tekme, v katerem so priložnost za igro dobili tudi številni rezervisti.

Prvi strelec Golden Stata in tudi tekme je bil Stephen Curry z 21 točkami (še 12 skokov in 4 asistence), pri Dallasu so se poleg Dončića izkazali še Spencer Dinwiddie (17), Jalen Brunson (14) in Reggie Bullock (12). Jordan Poole (19), Andrew Wiggins (19 in 5 skokov) ter Thompson (15 in 5 skokov) so izstopali pri Kalifornijcih. Mavericks so v podobnem slogu začeli tudi polfinalno serijo z vodilno ekipo rednega dela sezone Phoenix Suns, a po dveh porazih v Arizoni nato vendarle nepričakovano napredovali v konferenčni finale. Naslednjo priložnost bo imel Dallas v dvorani Chase Center v soboto ob 3. uri zjutraj po slovenskem času.

V konferenčnem polfinalu vzhodne konference, merita se ekipi Miami Heat in Boston Celtics, je po prvi tekmi izid v zmagah 1:0, vročica, z Goranom Dragićem poraženi finalist leta 2020, je prvo tekmo dobila s 118:107.