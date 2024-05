Boston je opravil svojo domačo nalogo

Košarkarji Bostona so v finalu vzhodne konference lige NBA še drugič premagali Indiano in so na pol poti do finala. V drugi domači tekmi so bili boljši s 126:110.

Indiana je praktično celo prvo četrtino vodila in jo končala s 27:25. Domači so s trojko Jrueja Holidaya v zadnji minuti prve četrtine začeli niz košev, z delnim izidom 20:0 so od 22:27 prišli na 42:27. Indiana v teh trenutkih šest minut ni dosegla koša.

Ji je pa uspelo do konca druge četrtine zmanjšati zaostanek na zgolj šest točk, v tretji četrtini pa se je približala zgolj na -2 (68:66).

Sledil pa je nov mrk moštva Ricka Carlisla, na krilih razpoloženega Jaylena Browna je prednost spet narasla na +15. Za nameček so gostje 3:44 minute do konca tretjega dela igre ostali brez Tyresa Haliburtona, ki je odšel iz igre zaradi poškodbe mišice. Dotlej je dosegel deset točk in osem podaj.

Gostitelji so v zadnji četrtini nadzorovali potek tekme, pet minut pred koncem pa prišli do najvišje prednosti (113:94).

Brown je bil s 40 točkami najboljši strelec Bostona in izenačil osebni rekord v končnici. Po 23 točk sta dodala Jayson Tatum in Derrick White, Holiday pa je prispeval 15 točk in 10 asistenc.

Branilec Indiane in njen motor Tyrese Haliburton je pred koncem tretje četrtine odšepal z igrišča. FOTO: Brian Fluharty/Usa Today Sports Via Reuters Con

»To je končnica. Naredil bom vse za zmago, naj bo to v napadu ali v obrambi,« je dejal Brown, ki ga je pohvalil tudi Holiday: »Izjemen igralec, izjemen vodja, ki želi zmagati in vzeti stvari v svoje roke. Res mi je všeč, da imam takšnega igralca poleg sebe.«

Pri Indiani se je najbolj izkazal Pascal Siakam z 28 točkami, Andrew Nembhard je dodal 16 točk. »Igrali so bolje od nas. Moramo se pogledati v ogledalo in iti naprej ter razmisliti o naslednji tekmi,« pa je povedal Siakam.

Prihodnji dve tekmi bosta v Indianapolisu, prva od njih v noči s sobote na nedeljo. Indiana je v letošnji končnici na domačem igrišču še brez poraza, na njem so v rednem delu obakrat tudi premagali Boston, sicer s 64 zmagami najboljše moštvo rednega dela.

Luka Dončić in Dallas pa bosta drugo tekmo finala zahodne konference igrala v noči na soboto ob 2.30 po slovenskem času v Minneapolisu. Dallas proti Minnesoti vodi z 1:0 v zmagah.