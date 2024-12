Boston v NBA do 20. zmage v sezoni, Miami boljši od Toronta

Košarkarji Boston Celtics so s 123:99 premagali Detroit Pistons in v severnoameriški ligi NBA slavili 20. zmago v sezoni. Pri branilcih naslova je bil s 27 točkami najboljši Payton Pritchard, Derrick White je k zmagi dodal 23 točk. Košarkarji Miami Heat pa so na Floridi s 114:104 premagali Toronto Raptors, ki so nanizali še četrti poraz.

Kelti so kljub odsotnosti zvezdnika Jaysona Tatuma, ki ima poškodovano desno koleno, dobro igrali in proti batom zadeli kar 20 trojk.

Izkazal se je zlasti rezervist Pritchard, ki je 27 točkam dodal še deset podaj in pomagal domači ekipi do 12. zaporedne zmage nad Detroitom. Pritchard je bil sedemkrat natančen za tri točke in v karieri dosegel mejnik 500 trojk - postal je deseti član Bostona v zgodovini s tem dosežkom.

»Payton je bil izjemen,« je dejal najkoristnejši igralec (MVP) finala lige NBA Jaylen Brown o Pritchardovem prispevku s klopi vso sezono, zaradi česar je v pogovorih za nagrado za najboljšega šestega igralca leta.

»Verjeli smo vanj. V tej ekipi imamo veliko talentov in to je sposoben narediti vsako noč,« je prepričan Brown.

Z zmago so Kelti napredovali na izkupiček 20-5 in imajo le tekmo zaostanka za najboljšo ekipo vzhodne konference, Cleveland Cavaliers.

V Miamiju je Tyler Herro dosegel 23 točk, Bam Adebayo pa je k zmagi nad Torontom, četrti zaporedni v ligi NBA za Miami, dodal 21 točk in 16 skokov. Zmaga je bila težko prigarana, saj so domači zaostajali že za 16 točk v drugi četrtini, do polčasa pa jim je uspel preobrat.

Sacramento Kings, za katere je Domantas Sabonis dosegel 32 točk in 21 skokov, so v gosteh premagali New Orleans Pelicans s 111:109. DeMar DeRozan je za kralje dodal 29 točk.