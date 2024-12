Znani polfinalni pari: Oklahoma proti Houstonu, Atlanta z Milwaukeejem

Moštvo Atlanta Hawks, ki ga je vodil Trae Young z 22 točkami in 11 asistencami, je v tretji četrtini izničilo zaostanek desetih točk in premagalo New York Knicks s 108:100. V polfinalu pokala severnoameriške košarkarske lige NBA bo igralo proti Milwaukee Bucks. Na drugi tekmi večera so Houston Rockets z 91:90 premagali Golden State Warriors.

Young je oživel v drugem polčasu, potem ko so Knicks prevladovali v prvem delu. Po premoru je dosegel 12 točk in devet podaj ter vodil uravnotežen napad Hawksov, ki mu je s 24 točkami poveljeval tudi rezervist De'Andre Hunter. Young je našel Hunterja za zabijanje, s katerim se je prednost Hawks povečala na 14 točk, ko so preostale le še tri minute in sekunda. Clint Capela je zadel polaganje, ki ga je na podoben način dodal še Dyson Daniels po podaji Younga, ko so Hawks končali niz brez odgovora tekmecev.

Hawks so pred tem premagali Cleveland Cavaliers, trenutno vodilne v vzhodni konferenci, in aktualne prvake NBA Boston Celtics ter osvojili svojo skupino pokala. Josh Hart je bil najboljši pri Knicks z 21 točkami. Karl-Anthony Towns je dodal 19 točk in 19 skokov, preden je v zadnjih minutah izstopil iz igre, Mikal Bridges pa še 19 za New York, ki ni odgovoril, ko je Atlanta v drugem polčasu dvignila ritem.

Trener Steve Kerr je bil zelo jezen po porazu ekipe iz zlate države, tudi zato, ker so sporna prosta meta 3,5 sekunde pred koncem odločili dvoboj v Houstonu, kjer so si domače rakete zagotovile zadnjo vstopnico za zaključni turnir četverice v Las Vegasu. Gostitelji so z nizom sedmih točk v zadnjih treh minutah preobrnili izid in zmagali s točko razlike.

Trenutek, ki je domače navijače navdušil, goste pa spravil v obup, se je zgodil po prekršku 3,5 sekunde pred koncem, po katerem so Rockets izvedli dva prosta meta, ki sta odločila tekmo. »Še nikoli nisem videl česa takega,« je potožil Kerr. »Gre za milijardno industrijo. Ljudje zaradi česa takega izgubljajo službe. Tudi sodnik v osnovni šoli ne bi sprejel te odločitve,« je dejal Kerr.

Warriors pred tem proti Rockets niso izgubili vse od izbruha koronske pandemije in februarja 2020. Bili so videti kot zmagovalci tudi v tej tekmi, čeprav so dolgo zaostajali. V zadnji četrtini so soigralci Stephena Curryja preobrnili tekmo in povedli za točko. A so imeli nato v zadnjih minutah le tri poskuse metov, od katerih pa noben ni našel poti skozi obroč koša.

Steve Kerr je bil po tekmi kritičen do sodnikov. FOTO: Alex Slitz Getty Images Via AFP

Potem pa je napočil prelomi trenutek, ko se je več igralcev na parketu borilo za žogo, kar se je končalo s prostima metoma za Houston. Uspešno ju je v svojo enajsto in dvanajsto točko pretvoril Jalen Green. Njegov soigralec Alperen Sengun je pred tem nanizal 26 točk in ujel 11 žog.

Golden State je sicer povedel z 90:84, to pa so bile njegove zadnje točke na tekmi. Curry je dosegel 19 točk, a zgrešil poskus za tri 11,1 sekunde pred koncem, točko več od njega je prispeval Jonathan Kuminga (20). Prav slednjemu so dosodili sporni prekršek, ki ga je Kerr pospremil z besedami: »Nikoli nisem videl prekrška pri izgubljeni žogi pri skoku tako daleč od koša in z igro na konici noža. To je brez veze, pustite igralcem, da odločijo igro.«

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks pa ne bosta igrala v polfinalu pokala NBA. Prejšnji večer je namreč Dallas iz tega tekmovanja, ki poteka sredi rednega dela sezone, izpadel po dvoboju proti Oklahoma City Thunder. Gromovniki so na tekmi doma premagali goste iz Teksasa s 118:104 in bodo tako tekmeci Houstona v boju za finale pokala.