(VIDEO) Dončić z Dallasom izpadel iz pokala

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks ne bosta zaigrala v polfinalu pokala NBA. Košarkarji Oklahoma City Thunder so na tekmi doma premagali goste iz Teksasa s 118:104 in so se uvrstili v naslednji del tekmovanja.

Najboljši član domače ekipe je bil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 39 točk, Jalen Williams je svoji ekipi pomagal z 18 točkami, Isaiah Hartenstein pa je za Thunder dodal deset točk in 13 skokov.

Košarkarji Oklahome se bodo v soboto v Las Vegasu v polfinalu pokala NBA pomerili z zmagovalcem obračuna med kalifornijsko zasedbo Golden State Warriors in teksaško ekipo Houston Rockets.

Težko pričakovana tekma dveh najbolj vročih ekip lige je bila tokrat povsem v znamenju zasedbe Oklahome. Gromovniki so prekinili sijajen niz sedmih zmag Dallasa. Oklahoma je dosegla osmo zmago na devetih tekmah.

Ena najboljših obramb lige NBA se je izkazala za pretrd oreh za Mavericks. Klay Thompson je za Dallas dosegel 19 točk, Kyrie Irving jih je dodal 17, slovenski košarkar Dončić pa je v prvem polčasu zdržal pri dveh točkah in skupno končal dvoboj pri zanj skromnih 16 točkah in 11 skokih.

Slovenski as je v eni najslabših predstav zgrešil šest metov za tri točke (2-8), imel je pa tudi šest izgubljenih žog. Oklahoma je 19 izgubljenih žog gostov izkoristila za 36 točk in zmagala v skoku z 52-44.

Četrtfinale pokala lige NBA se bo sklenil v sredo, ko bodo New York Knicks gostili Atlanta Hawks, Rockets pa Warriors. Dogajanje se bo nato preselilo v Las Vegas, kjer bosta polfinale konec tedna in finale 17. decembra.

Giannis Antetokounmpo je zbral 37 točk. FOTO: Stacy Revere/Getty Images Via AFP

Gilgeous-Alexander je ob vabilu v Vegas dejal, da je imela tekma proti Mavericks, ki so Oklahomo izločili v lanski končnici, »malo občutka končnice, zato je bilo na kocki nekaj več, kot če bi odigrali eno od tekem rednega dela sezone«. »Ponosen sem na ekipo, ponosen na fante,« je dejal Kanadčan: »Dorasli smo temu trenutku.«

Na drugi tekmi večera onstran Atlantika so Giannis Antetokounmpo in Milwaukee Bucks premagali izčrpani, a odločni Orlando Magic s 114:109 in se uvrstili v polfinale pokala NBA. Antetokounmpo je dosegel 37 točk skupaj s sedmimi skoki in štirimi blokadami. Bucks so se že drugo leto zaporedoma uvrstili v polfinale turnirja med sezono in se bodo za uvrstitev v finale pomerili z New York Knicks ali Atlanta Hawks.