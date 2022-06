Boston z rušilno močjo pustošil v zadnji četrtini

Košarkarji Bostona so zmagovalci prve tekme velikega finala lige NBA. Kelti so v gosteh v San Franciscu po preobratu v zadnji četrtini prepričljivo s 120:108 premagali Golden State ter v boju na štiri zmage povedli z 1:0.

Jaylen Brown je dosegel 24 točk, Al Horford je zadel šest trojk ter tekmo končal s 26 točkami.

Odločilen je bil preobrat v zadnji četrtini. Boston je v zadnjih 12 minutah premagal Golden State z delnim izidom 40:16, potem ko je konec tretje četrtine zaostajal za 15 točk.

Stephen Curry, ki je zadel sedem trojk, je dosegel 34 točk, a bojevniki niso mogli vzdržati tempa igre, ki ga je narekovala gostujoča zasedba v zadnji četrtini.

Druga tekma bo v noči na ponedeljek prav tako v Chase Centru v San Franciscu.

»Tem fantom oddajte priznanje,« je dejal trener Golden Stata Steve Kerr. »V četrti četrtini so zadeli prav vse velike mete. Boston je pravkar odigral sijajno četrtino. Prišli so in si prislužili zmago,« je trener domače zasedbe pohvalil goste.

Ostrostrelec domačega moštva Golde State Stephen Curry je nasul sedem trojk, a premalo za zmago. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

»To je moja čustvena reakcija, čemur sem bil pravkar priča, so prišli in odigrali hudičevo dobro četrto četrtino, in to jim je treba priznati. To je precej preprosto,« je pojasnil.

Boston je v konferenčnem finalu vzhoda izločil Miami s 4:3 v zmagah, košarkarji iz zlate dežele pa so bili v finalu zahodne konference s 4:1 boljši od Dallasa slovenskega asa Luke Dončića.

Boston se je prvič po letu 2010 uvrstil v finale lige NBA. Imao priložnost, da spet postane edini rekorder lige NBA. Trenutno je s 17 naslovi prvaka izenačeni z Los Angeles Lakers. Bojevniki, ki so nazadnje osvojili tri naslove med letoma 2015 in 2018, imajo šest naslovov prvaka.

Izid –

Golden State : Boston 108:120 (32:28, 22:28, 38:24, 16:40)

Gledalcev 18.064; Curry 34 (12/25 iz igre, 7/14 za tri), Wiggins 20 (8/15 iz igre), Thompson 15 (3/7 za tri), Porter 12 (4/5 za tri), Poole 9, Iguodala 7, Green (11 skokov) in Looney po 4, Bjelica 3; Horford 26 (9/12 iz igre, 6/8 za tri) Brown 24 (10/23 iz igre), White 21 (5/8 za tri), Smart 18 (4/7 za tri), Tatum 12 (3/17 iz igre, 1/5 za tri) in 13 podaj, Pritchard in R. Williams po 8, Theis 3.