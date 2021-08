Bradač zamenjal zastopnika in sprožil govorice o odhodu

Eden od največjih zvezdnikov NBA James Harden se je lani pri Brooklynu pridružil Kevinu Durantu in zato, da bi osvojil naslov prvaka. Tudi zaradi poškodb se Brooklynu ni izšla računica. V novi sezoni bo Brooklyn poskusil vnovič in najbrž zadnjič s tako slovitimi košarkarji.



Harden je zatresel košarkarske kroge v NBA, ker je zamenjal zastopnika. Od ene od največjih športnih agencij na svetu Wasserman je šel pod svoje okrilje dolgoletnega prijatelja Lorenza McClouda, s čimer so se sprožile govorice, da bi lahko še pred začetkom sezone zamenjal klub.



Harden ima sicer z Brooklynom še enoletno pogodbo, po kateri bo zaslužil 38 milijonov evrov. Če bo podaljšal še za sezono, se bo njegova plača povišala na 40 milijonov €.

