Branilci naslova že na pravi poti

Košarkarji moštev Denver Nuggets in Oklahoma City Thunder so si zagotovili napredovanje v 2. kolo končnice severnoameriške lige NBA. Branilci naslova iz Denverja so premagali Los Angeles Lakers z 108:106 in tako s 4:1 osvojili serijo, medtem ko so prvi nosilci zahoda iz Oklahoma Cityja po zmagi s 97:89 pometli z New Orleans Pelicans.

Oklahoma City je tako napredovala v končnici prvič od leta 2016 in se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers, ki je po nedeljski zmagi slednjih proti ekipi Luke Dončića izenačena na 2:2 v zmagah.

Za goste iz Oklahoma Cityja sta po 24 točk prispevala Jalen Williams in Shai Gilgeous-Alexander. »To je bila najtežja zmaga doslej v seriji. Nismo bili natančni, vendar smo našli prave odgovore v zaključku tekme,« je dejal Williams.

V zahodni konferenci je znan tudi že tretji udeleženec konferenčnega polfinala, saj si so napredovanje v pretekli noči zagotovili tudi Denver Nuggets, ki so izločili Los Angeles Lakers. S tem je LeBron James šele drugič v svoji 21-letni karieri v ligi izpadel iz končnice že po prvem kolu. Za branilce naslova je odločilen koš tri sekunde pred koncem dosegel Jamal Murray. Skupaj je dosegel 32 točk. Vnovič pa je bil s 25 točkami in kar 20 skoki zelo viden srbski as pri prvakih NIkola Jokić.

Denver se bo v naslednjem kolu končnice pomeril z Minnesoto Timberwolves, ki so že včeraj potrdili napredovanje proti Phoenix Suns s 4:0 v zmagah.

Le korak od napredovanja so v vzhodnem delu končnice Boston Celtics, kti so s 102:88 premagali Miami Heat za vodstvo s 3:1 v zmagah. Prvi strelec Bostona je bil Derrick White s 38 točkami. »Ko hitro dosežeš nekaj košev na začetku, se ti v nadaljevanju koš zdi izjemno velik. Želel sem biti agresiven in se pravilno odločati na igrišču,« je dejal.

Peta tekma med ekipama je na sporedu v jutranjih urah četrtka, sledila ji bo tekma med Dončićevim Dallasom in Los Angeles Clippers.