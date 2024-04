Sedma sila je za trenerja leta v ligi NBA izbrala Marka Daigneaulta

Trener Oklahome Mark Daigneault je po izboru športnih novinarjev iz ZDA in Kanade trener leta v ligi NBA. Drugo mesto je osvojil trener Orlanda Jamahl Mosley, tretje pa trener Minnesote Chris Finch.

Daigneaultu je prestižen naziv prineslo dejstvo, da je njegova ekipa v rednem delu lige NBA v zahodni konferenci zabeležila 57 zmag in zgolj 25 porazov, s čimer je v omenjeni konferenci zasedla prvo mesto.

Po poročanju spletne strani NBA.com je v letošnji sezoni ključ do uspehov njegovega moštva predvsem v napredku oz. razvoju mladih igralcev. Med slednje nedvomno spada branilec Shai Gilgeous-Alexander, ki je v rednem delu v povprečju dosegal 30,1 točke na tekmo in je eden izmed treh finalistov za najkoristnejšega igralca sezone. Ob njem sta to še Slovenec Luka Dončić in Srb Nikola Jokić.

Poleg Gilgeous-Alexandra v moštvu Oklahome izstopa še Jalen Williams, ki ga je Oklahoma leta 2022 izbrala v prvem krogu nabora lige NBA. Williams je v letošnji sezoni v povprečju dosegal 19,1 točke na tekmo, potem ko je lansko leto zasedel drugo mesto v izboru za najboljšega novinca v ligi. Ob Gilgeous-Alexandru in Williamsu, sta se v njegovem moštvu zelo izkazala tudi Josh Giddey in Chet Holmgren, ki je podobno kot Williams v svoji prvi sezoni kandidat za najboljšega novinca lige.

Največja umetnost pa je po pisanju spletne strani NBA izjemne posameznike povezati v celoto, kar naj bi Daigneultu uspelo predvsem s tem, da med njimi ne dela razlik. »Ni pomembno, ali si v ekipi že pet let. Ne glede na to, ali si najboljši ali najslabši igralec v ekipi, se moraš prilagoditi njegovim kriterijem na in ob igrišču,« je o njem dejal Gilgeous-Alexander.

Jalen Wiliams pa je ob tem dodal, da je njegov pristop h košarkarski igri zelo študiozen, saj igralcem v pripravah pred tekmo postreže s številnimi posnetki in statistikami nasprotnega moštva. »Takšna skrbna priprava nas še dodatno motivira, da igramo zanj,« je za NBA.com povedal Williams.