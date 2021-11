Brez Dončića tretji zaporedni poraz Dallasa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je zaradi poškodbe izpustil še tretjo zaporedno tekmo svojih Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA. Tudi na tej pa so košarkarji iz Teksasa parket zapustili sklonjenih glav, saj so bili v domači dvorani Los Angeles Clippers boljši s 97:91.

Mavericks so po polčasu vodili za točko, odločilna pa je bila tretja četrtina domačih, ki so obrnili potek dvoboja in si priigrali devet točk naskoka. V zadnjem delu te prednosti niso več izpustili iz rok, čeprav se je Dallas nekajkrat približal na vsega tri točke.

Vseeno je zmaga ostala v Los Angelesu, za Clipperse je 29 točk dosegel Paul George, 23 pa jih je dodal Reggie Jackson. Pri gostih iz Teksasa je bil s 25 točkami najboljši strelec Kristaps Porzingis, z 20 točkami pa ga je dopolnil Jalen Brunson.

Brez Luke Dončića, ki si še vedno ni opomogel po poškodbi levega gležnja in kolena, so košarkarji Dallasa izgubili še tretjo zaporedno tekmo. Vseeno ostajajo na petem mestu zahodne konference z devetimi zmagami in sedmimi porazi.

Še za poraz slabše razmerje ima na zahodu šestouvrščena ekipa Denver Nuggets, pri kateri Vlatko Čančar ponoči ob visokem porazu proti Phoenix Suns s 97:126 znova ni dobil priložnosti za igro. Prav tako zaradi poškodbe zapestja drugič zapovrstjo ni zaigral Nikola Jokić, posledično so bila zlata zrna povsem brez moči proti razpoloženim tekmecem, ki so dobili še 12. zaporedno srečanje.

Phoenix s 13 zmagami in tremi porazi tako še naprej ostaja za petami vodilnemu Golden Stateu. Bojevniki so prav tako zmagali, tokrat proti Toronto Raptors in vpisali še 15 zmago na 17 tekmah. Pri Kanadčanih znova ni bilo v kadru Gorana Dragića.

Golden State je do zmage s 119:104 prišel brez izdatne pomoči Stephena Curryja, ki je po vrnitvi po lažji poškodbi kolka dosegel vsega 12 točk, s 33 oz 32 točkami pa sta se izkazala Jordan Poole in Andrew Wiggins.

Na preostalih dveh tekmah so se zmag veselili košarkarji Los Angeles Lakers in Chicago Bulls. Prvi so s 121:116 ugnali Detroit Pistons, biki pa so s 109:103 premagali New York Knicks.

Ponoči je prišlo tudi do menjave na klopi Sacramento Kings, saj je brez službe ostal Luke Walton. Začasno ga bo zamenjal Alvin Gentry, je sporočilo moštvo.

Izidi:

LA Clippers - Dallas Mavericks 97:91

(Luka Dončić je zaradi poškodbe izpustil tretjo zaporedno tekmo Dallasa)

Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 116:121

Chicago Bulls - New York Knicks 109:103

Phoenix Suns - Denver Nuggets 126:97

(Vlatka Čančarja ni bilo v kadru Denverja)

Golden State Warriors - Toronto Raptors 119:104

(Goran Dragić znova ni zaigral za Toronto)