Brez poraza v kvalifikacijah le še Francija in Litva

Obe sta si tako že zagotovili mesto v drugem delu. Slovenija je to priložnost zapravila v zadnjih petih dnevih, ko si je nepričakovano privoščila dva poraza s Finsko. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so s polovičnim izkupičkom drugi v skupini C. Dve zmagi in dva poraza imajo tudi Švedi, Finska je prva s 3:1, prvo zmago, dramatično po dveh podaljških pa je v ponedeljek zabeležila Hrvaška. Do konca prvega dela sta še dve tekmi; Slovenija bo 30. julija gostila Hrvaško, 3. julija pa jo čaka gostovanje na Švedskem.

V drugi del se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine, vse pa bodo v nadaljevanje prenesle rezultate s prvega dela. Skupina C se bo križala s skupino D, v kateri je prva Nemčija s 3:1, druga sta Izrael in Estonija (oba 2:2), zadnja pa je Poljska, ki je včeraj proti Estoniji dosegla prvi par točk. V prejšnjih kvalifikacijah za SP 2019, ki so potekale po istem sistemu kot tokratne, sta se po drugem delu oziroma novih šestih tekmah ali skupno dvanajstih na Kitajsko iz dveh skupin uvrstili reprezentanci s po sedmimi zmagami, medtem ko je bilo v drugih dveh skupinah za to potrebno imeti osem zmag.

Slovenija je tedaj kvalifikacije začela podobno kot letos. V prvih treh tekmah je zabeležila dve zmagi in poraz, nato pa je nanizala sedem porazov. V dvanajstih tekmah je dosegla le tri zmage. Med 32 evropskimi reprezentancami, ki se borijo za dvanajst mest na svetovnem prvenstvu v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, sta neporaženi le Francija v skupini s Črno goro, Madžarsko in Portugalsko ter Litva v skupini z BiH, Bolgarijo in Češko. Brez poraza je sicer tudi Rusija, ki je odigrala le tri tekme in ki usode nima več v svojih rokah. Brez zmage so Nizozemska, ki bi morala minuli konec tedna gostiti Rusijo, a je bila tekma zaradi vojne v Ukrajini odpovedana, Severna Makedonija, Portugalska in Slovaška.

Za zeleno mizo se bo očitno reševala tudi situacija v skupini B, kjer Belorusija v februarskem terminu ni odigrala nobene tekme. 25. februarja bi morala v Minsku gostiti Veliko Britanijo, štiri dni kasneje pa jo je čakala pot na Otok, a sta bili obe tekmi odpovedani.