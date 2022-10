Cedevita Olimpija blizu, a koncu še enkrat predaleč

Košarkarji Cedevite Olimpije so v derbiju 4. kola lige ABA doživeli prvi poraz na regionalni sceni. V Podgorici so izgubili z domačo Budućnostjo s 74:80 (59:60, 39:39, 15:21).

Ljubljančani, ki so vnovič nastopili precej oslabljeni, so bili večji del tekme dokaj enakovredni tekmeci, čeprav so v prvi četrtini zaostali z 10:21. Ob začetku zadnje četrtine so vodili z 61:60, toda v zaključku dvoboja niso bili dovolj natančni in zbrani v obrambi. Gostitelji so s skoki v napadu prišli do dodatnih priložnosti za koš in jih tudi izkoristili.

Dobro minuto pred koncem je Cedevita Olimpija s trojko Josha Adamsa prišla na tri točke zaostanka (72:75) in imela v naslednjem napadu tudi možnost za izenačenje, vendar se je iz Črne gore znova vrnila s porazom.

Pri Cedeviti Olimpiji se je med strelce vpisalo le šest košarkarjev: Ferrell 17 (4:4), Harrison 2, Jeremić 13, Alibegović 8 (2:2), Adams 20 (2:2), Omić 14. Pri Budućnosti, ki je imela deset strelcev, sta bila najučinkovitejša Kaba in Booth (po 18)

Varovanci trenerja Jurice Golemca bodo v sredo ob 19.30 gostili Joventut iz Badalone v 3. kolu evropskega pokala.