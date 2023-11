Cedevite Olimpije niso premagali samo še Parižani

Osmo kolo evropskega pokala, osmi poraz košarkarjev Cedevite Olimpije. Njihova mučna sezona na širši mednarodni sceni se je prelevila v suhoparno igro številk, ob kateri je težko imeti poglobljene občutke. Drevi so s 95:101 (70:73, 43:50, 19:19) klonili še proti angleškemu moštvu London Lions, ki je doslej zbralo šest zmag več.

Ljubljančani so pod obročema pogrešali centra Karla Matkovića in Aleksandra Šaškova, a niso vnaprej izobesili bele zastave. Čeprav so zadnjič vodili s 63:62 sredi tretje četrtine, so bili v igri za prvi uspeh vse do zadnjih trenutkov Višinski primanjkljaj so nadomestili z dobrim metom za tri točke (13:28 – Klemen Prepelič 5:12, Jaka Blažič 2:2, Dewayne Stewart 2:5), toda njihovi tekmeci so izkoriščali vrzeli v obrambi in pogosto našli lažje poti do obroča, hkrati pa so prevladovali pri skokih (41:30).

Junak zmage Londončanov je bil kanadski krilni center Conor Morgan, ki je 49 sekund pred koncem zadel trojko za 94:89, v naslednjem napadu pa z izjemno blokado preprečil zabijanje Shawnu Jonesu. Prvi strelec Ljubljančanov Prepelič je 23 točkam dodal še 10 asistenc.

Strelci za stožiško zasedbo: Stewart 16, Sow 8 (1:4), Cobbs 19 (2:4), Glas 3, Blažič 15 (1:2), Prepelič 23 (6:7), Jones 6, Ščuka 5; London Towers: Olaseni 19 (3:5), Taylor 6 (4:4), C. Morgan 18, Nelson 17 (2:2), Queeley 2, Sharma 6, M. Morgan 24 (9:10), Grantham 9.

Cedevito Olimpijo v prvi polovici evropskega pokala čaka le še ena tekma, v sredo, 29. t. m. bo gostila vodilno ekipo skupine A Paris Basketball. Pred tem se bo v soboto v Podgorici pomerila z Budućnostjo, ki ima identično bero 6:2 v ligi ABA.