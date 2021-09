Četrta obletnica slovenskega pohoda na evropski prestol

Slovenska košarkarska reprezentanca je pod vodstvom srbskega selektorjana današnji dan pred štirimi leti premagala izbrano vrsto Srbije. V Istanbulu je bil končni izid 93:85, slovenska reprezentanca pa je v svojem prvem velikem finalu na največjih tekmovanjih osvojila zlato kolajno. Blestel je kapetans kar 35 točkami in sedmimi skoki, toda s takrat še vzhajajočim zvezdnikomv zadnjih minutah nista pomagala soigralcem. Ti so kljub temu zdržali pritisk »orlov« in začelo se je noro slavje na parketu, ob igrišču, v domovini in povsod drugod po svetu, kjer živijo Slovenci.Podvig, ki se je začel v Helsinkih in dokončal v Istanbulu, velja za morda največjega v zgodovini ekipnega športa samostojne Slovenije. Evropski naslov bo Slovenija tudi po zaslugi pandemije branila šele prihodnje leto, ko bo skupinski del tekmovanja začela v Kölnu.»Bo res minilo že štiri leta od legendarnega odštevanja Petra Vilfana, zaradi katerega nam gredo še danes kocine pokonci? Čas resnično leti in v petek bomo praznovali četrto obletnico osvojitve naslova evropskih prvakov!« je na instagramu objavila Košarkarska zveza Slovenije.»Seveda bomo praznik košarke praznovali tudi letos, pripravljamo pa dve veliki presenečenji!« so še napovedali.