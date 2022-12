Črno-beli dvojec je bil premalo za zeleno moštvo

V prejšnji sezoni so košarkarji Cedevite Olimpije dvakrat premagali Partizan, na domačem parketu so ga ugnali tudi v drugem dvoboju v ligi ABA 2020/21. Po treh zaporednih uspehih in tudi po pozitivnih premikih v zadnjih tednih pa je prišel nov trenutek veselja. Črno-beli so v Stožicah klonili tudi v 10. kolu regionalnega prvenstva in prepustili vrh lestvice Crveni zvezdi, Ljubljančani pa jim že dihajo za ovratnike.

Cedevita OIimpija : Partizan 77:74 (63:61, 43:42, 23:19) Dvorana Stožice, gledalcev 4000, sodniki Nikolić (Srb), Majkić (Slo) in Porobić (BiH). Cedevita Olimpija: Rebec 2, Ferrell 18 (3:3), Jeremić 3, Alibegović 11, Murić 5, Adams 12 (2:2), Matković 3 (1:3), Omić 10 (2:2), Dragić 13 (5:5); Partizan: LeDay 7 (2:2), Punter 2, Papapetrou 17 (2:2), Exum 24 (6:7), Nunnaly 6, Lessort 9 (5:8), Anđušić 9 (3:5).

Ko je imel hudič mlade, jih je imel veliko, zdaj Cedevita Olimpija hiti nadomeščati zamujeno zaradi poškodb. Ob četrti regionalni zmagi v nizu je preskočila več kakovostnih razredov, saj je beograjskega evroligaša prekosila pri številnih prvinah. Trenerju Jurici Golemcu je kar prepevalo srce, ko je spremljal obrambne napore svojega moštva, ki je ustavilo tekmece pri pičlih 74 točkah.

Avstralec Dante Exum in Grk Ioannis Papapetrou sta se sicer nekoliko iztrgala izpod nadzora. Skupaj sta dosegla 31 točk do polčasa, kolikor so jih v drugem polčasu družno zmogli Zoran Dragić, Yogi Ferrell (po 10), Amar Alibegović (6) in Edo Murić, vendar nista mogla nadaljevati v enakem ritmu, prave pomoči pa nista dobila. Prvi Partizanov ostrostrelec Kevin Punter se je denimo vpisal med strelce šele štiri minute pred koncem dvoboja. V drugih 20 minutah so Ljubljančani prejeli le 32 točk in tako prebrodili občasne težave v napadu.

Finiš tekme dobili z 9:2

»Napovedal sem, da bomo morali za zmago prikazati najboljšo predstavo v sezoni, in dočakal sem jo. Naša obramba je bila vrhunska, odločno smo zapirali prostor in se močno postavili po robu tekmecem. Nismo popuščali, v napadu smo igrali pametno in taktično zrelo. Toda ostati moramo na trdnih tleh, saj smo še daleč od igralne ravni, ki jo želim videti. V minulih dneh smo končno imeli štiri prave skupne treninge, kar se nam pozna,« je bil zadovoljen Golemac, potem ko se je pet njegovih adutov izkazalo z dvomestnim strelskim učinkom, Ferrell tudi z 8 asistencami.

Zoran Dragić je bil vnovič motor stožkega moštva. FOTO: ABA

Cedevita Olimpija je bila natančnejša pri metih (iz igre z 48:43 odstotkov) in dobila skok s 27:26 (Alen Omić 8), zato je lahko vztrajno mlela odpor Beograjčanov, čeprav njena prednost nikoli ni bila visoka: v prvem polčasu največ 17:10, v drugem 56:49. Po zaostanku z 68:72 je našla tudi prave odgovore in v preostalih štirih minutah in pol tekme dosegla devet točk (Ferrell pet, Omić in Josh Adams sta zadela po dva prosta meta), prejela pa je le dve točki.

»Na tako tesnih tekmah odločajo podrobnosti. Gostitelji so bili pametnejši in srečnejši. Borili smo se, vendar to ni bilo dovolj. Čestitke zmagovalcem,« je sprijaznjeno ocenil sloviti Partizanov strateg Željko Obradović.