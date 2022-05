Dallas je ostal v rokah Luke Dončića, zdaj v juriš na Phoenix

V nadaljevanju preberite:

Po polomu v Phoenixu in zaostanku z 2:3 v zmagah v drugem krogu končnice lige NBA so se košarkarji Dallasa znašli na robu prepada. Odgovorili so na najboljši možni način: na domačem parketu so prekosili odličnega tekmeca s 113:86 in poskrbeli, da bo odločitev padla v noči z nedelje na ponedeljek. Za Luko Dončića in soigralce vrnitev serije v Arizono pomeni lep dosežek, hkrati pa se ne morejo ogniti skrbem. V dosedanjih šestih bitkah s sonci je namreč vselej zmagalo domače moštvo in z vse večjo prednostjo. Phoenix denimo s 7, 20 in 30 točkami razlike.

Kako je slovenski zvezdnik sam prekosil učinek glavnih Phoenixov asov? Zakaj uživa v tekmečevih zmerljivkah? Kje ima Ljubljančan očitno rezervo za dan D?