Dončić izenačil najdaljši strelski niz v zgodovini kluba

Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA premagali Oklahomo City s 121:114, prekinili serijo dveh porazov in dosegli 14. zmago v sezoni. Po tekmi počitka zaradi lažje poškodbe stegenske mišice je znova blestel Luka Dončić z 38 točkami in 11 skoki, za trojni dvojček sta mu zmanjkali dve podaji.

V American Airlines Areni se je Dallas uspešno pobral po nedeljski mali katastrofi proti Chicagu (115:144). Spet je bil ključni igralec v vrstah Teksašanov Dončič, ki je že na 34. zaporedni tekmi presegel mejo 20 točk in izenačil najdaljši niz v zgodovini Dallasa.

To je pred njim v statistiko vpisal le še Mark Aguirre v daljni sezoni 1983/84. Na tretjem mestu te klubske lestvice je Nemec Dirk Nowitzki, ki je 20 točk in več dosegel na 31 zaporednih tekmah leta 2006. Je pa Ljubljančan, ki je še naprej prvi strelec lige, tokrat znova prejel tudi tehnično napako.

Košarkarji Dallasa so tekmo odprli z izidom 12:0, a tega ritma niso držali. Gostje so jih na 17. točki ujeli in si nato priigrali celo sedem točk prednosti (19:26). Nato se je gostiteljem vendarle odprlo in ob polčasu so domači vodili s 66:52.

Prednost je Dallas obdržal do konca. Gostje so se v tretjem delu sicer približali na 95:90 in v zadnjem na 99:94, preobrata pa niso zmogli. Še enkrat so zagrozili 28 sekund pred koncem, ko je Darius Bazley znižal na 119:114.

Od Dončiću sta spet izstopala Spencer Dinwiddie in Tim Hardaway Jr. s po 20 točkami, prvi je dosegel tudi deset podaj. Shai Gilgeous-Alexander je na nasprotni strani dosegel kar 42 točk. Kemba Walker za Dallas še vedno ni zaigral.

Novo zmago pa so na vzhodu dosegli Brooklyn Nets, četrto zaporedno in osmo na zadnjih devetih tekmah. S 112:100 so ugnali Washington Wizards. Kevin Durant je dosegel kar 30 košev, Kyrie Irving pa 24.