Dallas proti New Orleansu nemočen brez Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma izgubili proti New Orleans Pelicans s 108:118. Zvezdnik Dallasa Luka Dončić druge tekme v nizu ni igral zaradi zvitega gležnja. Novinec Jordan Hawkins je z rekordom kariere v kigi NBA, s 34 točkami, vodil sedem igralcev New Orleansa z dvemestnim številom košev.

V vrstah zmagovitih gostov je Herb Jones prispeval 15 točk, Jonas Valanciunas pa eno manj in 12 skokov, največ na tekmi. Kyrie Irving je bil prvi strelec Mavericks s 33 točkami, Tim Hardaway Jr. in Derrick Jones Jr. sta jih dodala po 24.

Pelikani so v prvem polčasu zadeli le štiri od 14 trojk, v drugem pa sedem od devetih tovrstnih poskusov. V tretji četrtini so domače košarkarje nadigrali s 39:27 in vodstva z 88:81 niso več izpustili iz rok.

To je bila tekma, na kateri je v obeh ekipah, ki se bosta vnovič v Dallasu pomerili v ponedeljek ob 20.30 po slovenskem času, manjkalo največ članov začetnih peterk v tej sezoni. Pri domačih sta poleg Dončića zaradi poškodb manjkala še Dante Exum šestič zapored in petič novinec Dereck Lively II. Za Pelicane niso igrali Zion Williamson, Brandon Ingram in CJ McCollum.