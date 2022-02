Dallas v drugem polčasu pokazal moč, Dončićevi ugnali Miami

Košarkarji Dallas Mavericks so ponoči v severnoameriški ligi NBA vpisali novo zmago. V gosteh na Floridi so bili s 107:99 boljši od članov zasedbe Miami Heat. Luka Dončić je bil najboljši strelec Dallasa z novim statističnim dvojnim dvojčkom, 21 točkami in desetimi skoki.

Po dveh četrtinah je sicer Miami vodil z razliko osem točk (59:51), tudi v tretji četrtini so imeli prednost domači košarkarji, a je košarkarjem Dallasa uspelo tekmo obrniti v njihovo korist. Gostujoči košarkarji so poskrbeli za preobrat ter tretjo četrtino končali z 81:78. V zadnji četrtini pa vodstva niso več izpustili iz rok.

Dončić ni imel najbolj natančne roke. FOTO: Sam Navarro/USA Today Sports

Dončić sicer ni blestel. Met z razdalje mu ni stekel po željah. Iz sedmih poskusov je zadel le dve trojki. Za Dallas je prvič po prihodu iz Washingtona zaigral Davis Bertans, v samo 13 minutah je zbral 12 tpčk in 3 skoke. Bertans in Maxi Kleber (19 točk) sta dosegla več točk kot celotna klop Miamija, pri katerem je Jimmy Butler vpisal 29 točk in deset skokov.

Pred tradicionalnim premorom lige NBA zaradi ekshibicijske tekme vseh zvezd, All Star, bo Dallas v ligi odigral še tekmo v gosteh pri New Orleansu v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času.

Luka Dončić bo tretjič zaigral na tekmi All-Star. FOTO: Sam Navarro/USA Today Sports

Vikend vseh zvezd se bo sklenil s tekmo vseh zvezd z začetkom ob 2. uri v ponedeljek po slovenskem času v Clevelandu. Pomerili se bosta ekipi kapetanov LeBrona Jamesa in Kevina Duranta. Dončić bo nastopil v ekipi zvezdnika Los Angeles Lakers Jamesa kot rezervni igralec.