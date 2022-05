Dallas zamudil veliko priložnost

Golden State je bil boljši od Dallasa tudi v drugi finalni tekmi končnice lige NBA v zahodni konferenci. Zmagal je 126:117 in ima pred selitvijo tekem v Teksas prednost v zmagah z 2:0. Luka Dončić je v 38 minutah dosegel 42 točk, in zbral pet skokov ter osem asistenc. Jalen Brunson je dodal 31 točk. Pri košarakrjih moštva Golden State je bil najučinkovitejši Steph Curry z 32 točkami. Statistiko je dopolnil še z osmimi skoki in petimi asistencami.

Gostje so po visokem porazu v prvem tekmi upali na boljši odziv in ga tudi izvedli. Po prvem polčasu so imeli visoko prednost 14 točk, dosegli 72 točk in 15 trojk ter prišli tudi do visoke prednosti 19 točk pod taktirko razpoloženega Luke Dončića, ki je v prvem polčasu nasul 24 točk.

Za Teksašane so se začele težave v tretji četrtini, v kateri so gostitelji vztrajno nižali zaostanek in ga stopili le na dve točki pred zadnjo četrtino. Ko je Jordan Pool, ki je bil prvi mož v naletu domačih, popeljal gostitelje do prve prednosti na tekmi, se je Dallas ustavil. Na začetku zadnje četrtine je trener Dallasa Jason Kidd na klopi pustil Dončića in gostje niso našli napadalne rešitve. Po Dončićevi vrnitvi se je Dallas prebudil v napadu, Ljubljančan je nizal točke, toda nizali so jih tudi gostitelji. Steph Curry je v svojem revolveraškem slogu vsakokrat odgovoril na Dallasov koš.

Izid –

Golden State : Dallas 126:117 (25:32, 33:40, 25:13, 43:32) – 2:0

Curry 32 (11:21 iz igre, 6:10 za tri, prosti meti 4:4), 8 skokov in 5 podaj, Poole 23 (7/:10 iz igre, 2:4 za tri), Looney 21 (10:14 iz igre) in 12 skokov, Wiggins 16 (3:5 za tri), Thompson 15 (6:10 iz igre, 1:4 za tri), Porter 11 (4:4 iz igre), Green 6, Moody 2; Dončić 42 (12:23 iz igre, 5:10 za tri, prosti meti 13:15), 8 podaj in 5 skokov v 38 minutah, Brunson 31 (11:19 iz igre, 5:7 za tri), Bullock 21 (6:10 za tri), Finney Smith 10, Bertans 6, Dinwiddie 4, Kleber 3.