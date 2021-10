Dan, ki je za vedno spremenil ligo NBA

V nadaljevanju preberite:

V prvi polovici oktobra se košarkarji v ligi NBA še ogrevajo pred začetkom nove sezone (letos bodo prve tekme na sporedu 19. t. m.), včasih pa se takrat nizajo že kar dramatični dogodki. Klasičen primer je 12. oktober. Leta 1999 je pri 63 letih starosti umrl Wilt Chamberlain, lastnik številnih nedosegljivih rekordov in edini, ki je dosegel sto točk na eni tekmi elitne lige. Natanko 20 let prej so na isti večer v njej prvič zadeli met za tri točke, hkrati pa sta debitirala legendarna Larry Bird in Magic Johnson. Po mnenju mnogih bi moral dan postati praznik v ligi NBA.