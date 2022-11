Denver s Čančarjem do zmage pri Dragićevem Chicagu

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je v severnoameriški ligi NBA s svojo ekipo Chicago Bulls v dvorani United tokrat gostil Denver Nuggets, katerih član je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Gostje iz Kolorada so zmagali s 126:103, potem ko je Michael Porter mlajši dosegel osebni rekord sezone, Nikola Jokić pa je dodal 14 podaj.

Porter je za goste zadel 11 od 16 metov na koš, vključno s tremi trojkami za skupno 31 točk in popeljal Denver do še pete zmage na zadnjih šestih tekmah. Jamal Murray je k zmagi dodal 23 točk, Jokić pa je v le 27 minutah – tudi celotno zadnjo četrtino je obsedel na klopi – zbral osem točk in 14 podaj.

Za tri minute je na parket stopil tudi Čančar in v tem času k zmagi prispeval trojko.

Zach LaVine je bil z 21 točkami prvi strelec domačih bikov, ki so izgubili še četrto od zadnjih petih tekem. Slabši je bil že uvod v tekmo, saj so v prvi četrtini zaostajali tudi za 15 točk. Prvi strelec bikov DeMar DeRozan ni vrgel na koš vse do sredine druge četrtine, skupno pa je zbral 16 točk.

»Morali bi biti danes sveža ekipa na parketu, pa nismo bili,« je dejal domači trener Billy Donovan.

Naslednja tekma bike čaka v sredo v gosteh pri New Orleansu, zlata zrna pa bodo prav tako v sredo zvečer gostila New York Knicks.

Joel Embiid je prvič v karieri dosegel 59 točk na tekmi lige NBA in popeljal Philadelphia 76ers do zmage nad ekipo Utah Jazz. Osemindvajsetletni Kamerunec je tekmo končal s statistiko, kakršne po poročanju ameriške tiskovne agencije AP v ligi NBA še ni bilo: 59 točk, 11 skokov, osem podaj, ukradena žoga in sedem blokad.

Nihče namreč ni združil 50 točk z vsaj petimi skoki, podajami in blokadami, odkar je liga NBA začela beležiti blokade v statistiko v sezoni 1973/74. »Še nikoli nisem videl bolj dominantnega prikaza, ko združiš napad in obrambo,« je dejal trener 76ers Doc Rivers ob dosežku kamerunskega zvezdnika.

Kar 26 od 27 točk Philadelphie v zadnji četrtini je dosegel Embiid, ki je večer prej proti Atlanta Hawks prispeval 42 točk. Po slabem začetku sezone imajo 76ers zdaj izenačen izkupiček sedmih zmag in sedmih porazov.

New York Knicks imajo na drugi strani spet negativno bilanco, saj so s 135:145 izgubili proti Oklahoma City Thunder. To je bil za kratkohlačnike še sedmi poraz ob šestih zmagah.

Shai Gilgeous-Alexander je bil prvi strelec gostov s 37 točkami, Josh Giddey pa je k zmagi dodal trojni dvojček – 14 točk, 12 podaj in deset skokov.

Los Angeles Lakers so brez poškodovanega LeBrona Jamesa po petih zaporednih porazih s 116:103 nepričakovano slavili zmago proti Brooklyn Nets in tako preprečili najslabši začetek sezone v svoji zgodovini. Domača zmaga je bila šele tretji uspeh v letošnji sezoni za jezernike.

V Clevelandu je Darius Garland 27 od svojih skupno 51 točk dosegel v zadnji četrtini, njegova izjemna predstava pa še vseeno ni bila dovolj, da bi preprečila prvi domači poraz: s 124:129 so konjeniki klonili proti Minnesota Timberwolves.

Washington je dosegel četrto zaporedno zmago kljub nadaljnji odsotnosti Bradleyja Beala. V igro pa se je vrnil Latvijec Kristaps Porzingis in dosegel 25 točk, Deni Avdija pa 21 in popeljal Wizards do zmage nad Memphis Grizzlies s 102:92.

Tudi grizliji niso bili popolni, saj je Ja Morant manjkal zaradi bolečega levega gležnja, Desmond Bane pa zaradi težav s stopalom.