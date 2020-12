Derbi z evroligašem za košarkarske sladokusce

Blažič spoštuje svoje nekdanje moštvo

Sašo Filipovski bo danes znova obiskal Novo mesto, toda na Partizanovi klopi. FOTO: ABA



Miller-McIntyre najtrši oreh

Ljubljana – V 11. kolu lige ABA se bosta »preživeli« slovenski moštvi soočili z najzahtevnejšima izzivoma doslej, saj se bosta pomerili z najboljšima srbskima tekmecema. Košarkarji Krke bodo danes gostili Partizan, ki ga s klopi vodi Ljubljančan, Cedevita Olimpija pa se bo v nedeljo v Beogradu pomerila s Crveno zvezdo, z izkupičkom 9:1 vodilno na lestvici pred neporaženo Budućnostjo (7:0).Pri Cedeviti Olimpiji (6:1) moramo upoštevati, da ima na sporedu kar tri preložene tekme (z Budućnostjo, FMP in Zadrom), in da se je doslej srečala le z enim resnim kandidatom za uvrstitev v polfinale končnice (Partizanom) ter izgubila. Pred začetkom drugega dela evropskega pokala, v katerem se bo po dvakrat srečala z, Budućnostjo ter bodisi francoskim Bourgom zbodisi ruskim Unicsom Kazanom z, ji bo zato prišel prav vrhunski regionalni izpit in dobila je najtežjega možnega.Crvena zvezda je namreč svojemu dolgemu seznamu odličnih košarkarjev dodala še enega. Po odhodu organizatorjaga bo nadomestil izkušeni španski reprezentant, ki je v kvalifikacijah za lansko SP natresel Sloveniji 41 točk v dveh tekmah (25 v Burgosu in 16 v Stožicah) in dodal 14 asistenc.Olimpijin trener Jurica Golemac se dobro zaveda tekmečeve kakovosti: »Crvena zvezda je sestavila moštvo, s katerim želi osvojiti naslov prvaka v ligi ABA in uspešno igrati v evroligi. To bo za nas odličen preizkus, da vidimo, kam sodimo v primerjavi z moštvi najvišjega evropskega razreda. Odigrati bomo morali vrhunsko tekmo, predvsem v obrambi bomo morali dati vse od sebe.« Kapetan stožiškega moštva, ki je v sezonah 2013–15 branil barve Crvene zvezde, dodaja: »Čaka nas zelo težka tekma, pravi derbi kola. Nenavadno bo igrati v Beogradu pred praznimi tribunami, a to je lahko voda na naš mlin.«Krka se je doslej 20-krat pomerila s Partizanom in iztržila le štiri zmage, zato je tudi tokrat jasno, komu pripada vloga favorita. Toda Beograjčani so se uvrstili v top 16 evropskega pokala kot četrti v skupini A, v ligi ABA pa so doživeli že pet porazov (z Borcem, Budućnostjo, Igokeo, Crveno zvezdo in Mornarjem), kar lahko opogumlja Novomeščane (4:6), čeprav je Filipovski vnesel stabilnost v vrste svojega moštva. Najtrši oreh bo, v prejšnji sezoni organizator igre Cedevite Olimpije, zdaj pa prvi strelec srbskih črno-belih na obeh frontah.Tri kola pred »polčasom« v regionalnem prvenstvu se je uradno končala denarna agonija Kopra Primorske. Ker je še drugič odpovedala nastop brez opravičljivega razloga, so jo izključili iz tekmovanja in vse njene dvoboje registrirali z izidom 0:20. To velja tudi za devet tekem, ki jih je odigrala, pri čemer bosta »oškodovani« le dve moštvi. Cibona je na igrišču ugnala Koprčane z 41 točkami razlike, Cedevita Olimpija pa s +37. Liga ABA se bo nadaljevala s 13 moštvi.Krka – Partizan (17);Mega – Budućnost (12), Mornar – FMP (17), Crvena zvezda – Cedevita Olimpija (19);Zadar – Borac (18);– Cibona : Igokea 80:88.