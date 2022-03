Đoković snel masko in zapel z navijači Crvene zvezde

Ni skrivnost, da je Novak Đoković velik navijač Crvene zvezde, srbski teniški zvezdnik pa je na četrtkovem obračunu košarkarske evrolige iz prve vrste spremljal obračun beograjskega velikana z izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva. V družbi žene, brata in njegove spremljevalke je večji del dvoboja pospremil z masko na obrazu, snel si jo je, ko so ga med proslavljanjem zmage s 84:77 na parket povabili domači košarkarji, nato pa so skupaj zapeli z navijaško skupino Delije.

Đoković, ki je letos že ostal brez nastopa na OP Avstralije, je kljub uvrstitvi na žreb za turnir v Indian Wellsu potrdil, da v Združene države Amerike zaradi tamkajšnjih zahtev po prejemu cepiva proti covidu-19 ne bo odpotoval.

»Velika rdeče-bela družina,« so ob posnetku Đokovićevega petja s košarkarji in navijači zapisali pri Crveni zvezdi, ki si je pred gostovanjem v Barceloni na 7. mestu (izkupiček 11:12) izboljšala možnosti v boju za končnico v obračunu z neposrednim izraelskim konkurentom, ki je na 8. mestu (11:11).