Dončić dobil najboljšega strelca NCAA in 21-letnega specialista za obrambo

Los Angeles Lakers, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, so na naboru severnoameriške lige NBA po nekaj menjavah z ostalimi franšizami izbrali 21-letnega Američana Adouja Thiera. Obenem so podpisali pogodbo še z najboljšim strelcem letošnje študentske lige Ericom Dixonom.



Jezerniki so imeli sprva na naboru le en izbor, in sicer 55. po vrsti, a so po menjavi z Brooklyn Nets izbrali kot 36. S tem so si zagotovili krilnega košarkarja Thiera.

Enaindvajsetletnik Adou je po zapisih spletne strani NBA »atletsko nadarjen krilni košarkar in hkrati specialist za obrambne naloge.« Dodajajo, da bo njegova kariera v NBA odvisna predvsem od razvoja meta za tri točke.

V študentski ligi NCAA je Thiero minulo sezono za univerzo Arkansas v povprečju dosegel 15,1 točke, 5,8 skoka in 1,6 ukradene žoge na tekmo ob 54,5-odstotnem metu iz igre.

Lakers so svoji ekipi dodali tudi najboljšega strelca omenjene študentske lige. Štiriindvajsetletni Dixon je bil zadnjih pet sezon član univerze Villanova. Minulo sezono je dosegel 23,3 točke in 5,1 skoka na tekmo, zadel pa je 40,7 odstotka metov za tri točke.

Jezerniki tako nadaljujejo s trendom podpisovanja pogodb s košarkarji, ki niso bili izbrani na naboru.

Takšna primera sta med drugimi tudi Austin Reaves, zdaj eden ključnih členov napadalne igre moštva iz mesta angelov, in nekdanji član Lakers Alex Caruso, ki je pred dnevi postal prvak lige NBA z Oklahoma City Thunder. Pred tem je obrambni specialist leta 2020 šampionski prstan osvojil tudi z jezerniki.

Denver Nuggets, zasedba drugega Slovenca v NBA Vlatka Čančarja, na letošnjem naboru ni imela svojih izborov.

Nekdanja Dončićeva franšiza Dallas Mavericks pa je že v noči na četrtek na naboru pričakovano kot prvega izbrala Cooperja Flagga, ki mu napovedujejo blestečo kariero.