Mnogi se že sprašujejo, ali se je začela doba Groma

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji kluba Oklahoma City Thunder so vendarle upravičili vlogo favoritov in osvojili naslov prvaka v ligi NBA. Toda za prvo lovoriko (po 17 letih igranja v tem mestu) so se morali zelo potruditi – bistveno bolj, kot so mnogi menili. V velikem finalu so namreč potrebovali vseh sedem tekem, da so strli hud odpor Indiane Pacers. Najboljši strelec zadnjega dvoboja je bil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, ki je k zmagi Oklahome prispeval 29 točk (z metom iz igre 8:27). Za nameček je v statistiko vpisal še ducat asistenc, pet skokov, dve blokadi in eno ukradeno žogo ...