Z različico LA Lakers 2.0 pot do Dončićevih sanj spet odprta

»Le redkim se ponudi priložnost, da živijo svoje sanje. Moje so se izpolnile,« je s pokalom za prvaka lige NBA v rokah žarel Shai Gilgeous-Alexander. Oklahoma City Thunder je težje od pričakovanj strla odpor Indiane in zaokrožila brezhibno sezono, hkrati pa tekmecem pokazala pot do vrha najboljše košarkarske lige na svetu.

Grom v Oklahomi bo v prihodnje odmeval še bolj glasno, zato bo tudi Luka Dončić iz rokava moral stresti še kakšnega asa, če se želi vrniti v boj za prstan. Potrpežljivost in dolgoročna vizija, odliki vodstva Oklahome in poraženih finalistov Indiane, v Los Angelesu ne prideta v poštev. Kaj lahko z veseljem pričakujejo navijači Los Angeles Lakers?