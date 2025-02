Dončić in LeBron na klopi uživala v šovu Reavesa

Košarkarji Los Angeles Lakers (31-19) so v domači dvorani s 124:117 ugnali Indiana Pacers. Pri Jezernikih sta manjkala tako LeBron James kot Luka Dončić, ki bosta prvič skupaj po pisanju spletne strani nba.com zaigrala v noči s ponedeljka na torek proti Utah Jazz.

Ob odsotnosti obeh zvezdnikov je 45 točk dosegel Austin Reaves, kar je njegov rekord, zaradi bolečin v komolcu pa je bil tudi on blizu temu, da ne zaigra, 24 jih je dodal Rui Hachimura.

Austin Reaves je blestel proti Indiani. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Košarkarji Dallas Mavericks so prvič pozdravili zvezdnika Anthonyja Davisa. Tega so prejeli v menjavi z Los Angeles Lakers, kamor se je preselil slovenski as Dončić. Toda Davis je po sijajnem začetku v dresu Mavericks s poškodovano prepono odšel z igrišča. Dallas je sicer dobil obračun proti Houston Rockets s 116:105, a je dvoboj zaznamovala tudi poškodba ob debiju 31-letnega centra.

Kakšnih 1000 navijačev se je pred tekmo zbralo pred dvorano American Airlines Center. Tam so protestirali zaradi menjave Dončića preteklo soboto. Navijači so po posnetkih na družbenih omrežjih zahtevali odstop generalnega menedžerja Nica Harrisona, ki se je podpisal pod kontroverzno menjavo med Dallasom in Los Angeles Lakers. V dvorani je Davis kljub temu prejel stoječe ovacije navijačev Mavericks.

Navijači v Dallasu se ne morejo sprijazniti z izgubo Dončića. FOTO: Jerome Miron/USA Today

Denver Niggets so še vedno brez Vlatka Čančarja vpisali novo zmago, v gosteh so Phoenix Suns odpravili s 122:105, Jamal Murray je dosegel 30 točk, Nikola Jokić pa 26 točk, 11 skokov in devet podaj v 29 minutah.

Boston Celtics so s 131:104 v New Yorku premagali Knicks, pri čemer je za zmagovalce Jayson Tatum vpisal 40 točk, Jalen Brunson jih je na drugi strani dosegel 36.

Anthony Davis je debitiral za Dallas. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Izidi:

Dallas Mavericks – Houston Rockets 116:105

Los Angeles Lakers – Indiana Pacers 124:117

Orlando Magic – San Antonio Spurs 112:111

Washington Wizards – Atlanta Hawks 111:125

Chicago Bulls – Golden State Warriors 111:132

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 112:125

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 114:98

New York Knicks – Boston Celtics 104:131

Phoenix Suns – Denver Nuggets 105:122

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 123:118

LA Clippers – Utah Jazz 130:110