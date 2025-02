Schröder odšel v Detroit, Bogdanović v LA, Nurkić v Charlotte

Nemški košarkarski zvezdnik Dennis Schröder je v tej sezoni zamenjal že svojega četrtega delodajalca v severnoameriški ligi NBA. Sezono je začel pri Brooklyn Nets, nato je decembra prestopil Golden State Warriors, pred dnevi pristal pri Utah Jazz, v petek pa je podpisal petletno pogodbo za Detroit Pistons.

Schröder je v tej sezoni odigral 47 tekem, v povprečju je igral 26,2 minute in dosegal 14,4 točke, 5,5 podaje in 2,6 skoka na tekmo. Član zlate nemške izbrane vrste na svetovnem prvenstvu na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji 2023 je v ligi NBA v minulih 12 letih igral tudi za Atlanto Hawks, Oklahomo City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets in Toronto Raptors.

Poleg 31-letnega Nemca so delodajalce dva dni pred koncem prestopnega roka zamenjali še nekateri igralci. Kapetan srbske reprezentance Bogdan Bogdanović se iz Atlante Hawks seli v Los Angeles Clippers, njegov rojak Vasilije Micić pa je del zamenjave med ekipama Charlotte Hornets in Phoenix Suns. Micić je odšel v Phoenix, v Charlotte pa bosansko-hercegovski center Jusuf Nurkić.

Litovski center Jonas Valančiunas je novi igralec Sacramenta, ki je pred kratkim ostal brez največjega zvezdnika De'Aarona Foxa, ki je odšel v San Antonio. V zamenjavo za Valančiunasa v Washington odhaja Sidy Cissoko. V ameriški prestolnici bo po novem igral tudi Khris Middleton, član zmagovite ekipe iz Milwaukeeja v letu 2021, v nasprotno smer odhaja Kyle Kuzma.

P.J. Tucker se je iz Miamija, ki ga je pred dnevi zapustil prvi zvezdnik Jimmy Butler (Golden State Warriors), preselil v Toronto, v nasprotno smer pa odhaja Davion Mitchell.