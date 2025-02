V Los Angelesu naslov šteje dvojno, Luka ga lahko osvoji že letos

V nadaljevanju preberite:

Selitev Luke Dončića v Los Angeles ni presenetila le zunanjih opazovalcev in analitikov, težko verjetna se zdi tudi nekdanjim košarkarjem in trenerjem, ki so volatilnost in na trenutke krutost profesionalnega športa izkusili na lastni koži. O smiselnosti poteze Dallasa se poraja veliko dvomov, vsi po vrsti pa delijo mnenje, da ima Dončić v Kaliforniji boljše izhodišče za naskok na vrh lige NBA, prestiž slovite franšize in priložnost igranja z najboljšim strelcem lige v zgodovini LeBronom Jamesom sta le pika na i.

Dragiša Drobnjak, nekdanji reprezentant: »Bil je eden redkih dni, ko nisem takoj zjutraj pogledal novic, šele sin mi je pozneje povedal, da so Luko zamenjali. Kot vsi drugi tudi jaz nisem mogel verjeti, prepričan sem bil, da je lažna novica. Ni mi jasno, kako se lahko menjava zgodi igralcu njegovega kalibra, okrog takšnih igralcev se gradi moštvo. Po prvem šoku je sledilo navdušenje, odraščal sem v 80. in 90. letih, v obdobju odličnih LA Lakers, NY Knicks, Chicago Bulls. Ni lepšega kot igrati za eno najbolj kultnih franšiz na svetu, če osvojiš naslov z Jezerniki, ima dvakrat večjo težo kot drugod. Še močneje se zapišeš v košarkarsko zgodovino, ki je Američanom zelo pomembna. Lepo bi bilo, če bi postal novi Dirk Nowitzki in bil legenda kluba v Dallasu, a menim, da se mu je odprla prava pot. Prepričan sem, da bo z Lakers postal prvak in tudi MVP lige, postal bo še večja zvezda, kot bi bil sicer. V Dallasu so po mojem mnenju ocenili, da imajo v naslednjih letih več možnosti za naslov prvaka z Anthonyjem Davisom kot z Dončićem, zato so se odločili za to potezo.«