Dončić ob četrti zaporedni zmagi blestel v napadu in obrambi

Vrhunci Luke Dončića proti Charlottu

Rick Carlisle je dosegel jubilejno 800. zmago v trenerski karieri. Na klopi Dallasa jih je dosegel 519 (izkupiček 519 zmag in 452 porazov), pri Indiani 181 (181-147) in Detroitu 100 (100-64).

Rezultati lige NBA

Slovenski zvezdnikje bil glavni junak četrte zaporedne zmage Dallasa, ki jo je njegovo moštvo doseglo v Charlottu (104:93). Uspeh moštva iz Teksasa sta polepšala tudi dosežek trenerja, ki je vpisal jubilejno 800. zmago, in težko pričakovana vrnitev LatvijcaLuka Dončić je v Charlottu blestel na obeh straneh igrišča. S 34 točkami je bil prvi strelec dvoboja, ob tem pa je imel tudi 13 skokov, 9 asistenc, kar 4 blokade, kar je njegov osebni rekord, in 2 ukradeni žogi.»Prvenstvo osvojil z obrambo. Če ne boš imel dobre obrambe, ne boš dosegel ničesar. Mislim, da so se zato vsi pripravljeni žrtvovati, to je ključno za našo ekipo,« je po odlični predstavi povedal 21-letni Luka.Pri Dallasu so zaradi strogih protokolov, povezanih z novim koronavirusom, nastopili brezinOb njihovi odsotnosti sta dobri predstavi prikazalaJr. z 18 točkami in povratnik po poškodbi Kristaps Porzingis, ki je na svoji prvi tekmi sezone v 21 minutah prispeval 16 točk in 4 skoke.Dallas je odlično začel tekmo in si že v prvi četrtini priboril 16 točk naskoka (32:16), pri čemer je Luka Dončić prispeval 11 točk in 5 asistenc.V gostujočem moštvu so drugo četrtino začeli brez Dončića, a kljub temu brez težav nadzorovali potek tekme. Luka je vstopil v igro slabih šest minut pred koncem pri rezultatu 42:26 in se v naslednjih dveh napadih Dallasa izkazal z asistenco in košem. Izid polčasa je bil 60:43.V tretji četrtini se je vse vrtelo okoli Dončića, ki je samo v tem delu dosegel 16 izmed 28 točk svojega moštva, Dallas pa je pred zadnjo četrtino vodil za 15 (87:72).Dallas je imel tudi v zadnjem delu vse pod nadzorom in je tekmo mirno pripeljal h koncu. Tako je Rick Carlisle kot 16. trener v zgodovini dosegel mejnik 800 zmag, med aktivnimi trenerji imata več zmag le(1283) in(951).»Imel sem izjemno srečo. Pri Dallasu smo imeli dolgo časa v svojih vrstah Dirka Nowitzkega, zdaj pa imamo v Luki in Kristapsu dva odlična mlada košarkarja. Sem zelo hvaležen in ničesar ne jemljem za samoumevno. Privilegij je, da sem lahko med 30 trenerji v tej izjemni ligi,« je dejal Carlisle.Spored lig še najprej kroji novikoronavirus, zaradi katerega so bile prestavljene tekme Phoenix Suns - Atlanta Hawks, Washington Wizards - Utah Jazz in Boston Celtics - Orlando Magic.Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 93:104 (Dončić 34 točk, 13 skokov, 9 asistenc, 4 blokade in 2 ukradeni žogi v 35 minutah)Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 101:110New York Knicks - Brooklyn Nets 109:116Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 107:118Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 99:128Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 111:106Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 126:132Phoenix Suns - Atlanta HawksWashington Wizards - Utah JazzBoston Celtics - Orlando Magic