Dončić pred tekmo s Hrvaško o velikem razočaranju: Težko mi je

Ima ga rad

»Občutki so zelo dobri, zmeraj mi je v čast igrati za Slovenijo, sploh s takšnimi fanti,« je uvodoma dejal. »Imel sem en teden brez treningov in česar koli drugega. Zaenkrat se še nekako ogrevam, ampak sem pripravljen za kvalifikacije. Imamo dovolj dobro ekipo, da se uvrstimo na olimpijske igre, pa še za kaj več,« je dodal.V ameriških medijih je bil njegov nastop na četrtkovi novinarski konferenci pod posebnim drobnogledom. Dallas se je namreč po več kot 24 letih razšel s priljubljenim direktorjem, sinom legendarnega trenerja kluba, tudi o dogodkih v Teksasu pa je pred spopadom s Hrvaško spregovoril slovenski zvezdnik.»Kar težko mi je bilo. Res imam rad Donnieja. Poznam ga od malih nog in on je bil tisti, ki me je pripeljal. Težko mi je bilo, ko sem to videl, a jaz nisem tisti, ki tam sprejema odločitve,« je zbranim medijem, iz ZDA so se oglasili celo prek videopovezave, povedal Dončić.Prvega zvezdnika slovenske reprezentance, ki je še kot gledalec spremljal uvodno zmago rojakov na pripravljalni tekmi s Hrvaško, v Ljubljani čaka povratek v dres z državnim grbom, ki ga je nazadnje za tekmovalno preizkušnjo oblekel v velikem finalu eurobasketa leta 2017 proti Srbiji.