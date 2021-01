Dončić z vsestransko predstavo in dvojnim dvojčkom prvič ugnal Miami

Čančar s klopi spremljal domači poraz

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je bil na sporedu slovenski obračun Dallasa zin Miamija z. Tokrat se je vse vrtelo okoli mlajšega zvezdnika Dončića, ki je vknjižil dvojni dvojček in se veselil svoje prve zmage proti Vročici (93:83).21-letni košarkar se je izkazal z vsestransko predstavo, dosegel je 27 točk, 15 skokov in 7 asistenc. To je bil njegov prvi dvojni dvojček sezone, hkrati pa je bil že na 38. tekmi najboljši strelec, asistent in skakalec Dallasa, s čimer se je na prvem mestu klubske večne lestvice izenačil z legendardnimTudi 34-letni veteran Dragić je lepo zapolnil svojo statistiko, vstopil je s klopi in v slabih 29 minutah prispeval 10 točk, 7 asistenc in 5 skokov, njegovo moštvo pa je kljub temu prekinilo niz sedmih zaporednih zmag proti Dallasu in prvič po letu 2017 izgubilo medsebojno tekmo.Miami Heat so narekovali ritem v prvi polovici prve četrtine in po zaslugi šestih točkvodili z 9:8. Dallas je odgovoril v končnici, ko je nanizal devet zaporednih točk in četrtino dobil z 20:16.Domačini so imeli tudi v nadaljevanju pobudo na igrišču, vseskozi vodili in dosegli zadnjih devet točk prvega polčasa za prednost s 46:31. Po izteku igralnega časa je tehnično napako prejel Dončić, saj se je pošteno razjezil na sodnike zaradi nedosojenega prekrška. Mladi slovenski zvezdnik je svojo jezo pokazal tudi z brco v oglasni pano.A to je le še bolj motiviralo tako Luko kot Dallas. Gostitelji so namreč tretjo četrtino začeli z delnim izidom 10:2, po dobrih dveh minutah so imeli že 22 točk prednosti (56:34) in trener Miamijaje moral posredovati z minuto odmora. Ta ni imela vpliva na potek igre, Dallas je prevladoval in imel pred zadnjo četrtino okroglih 20 točk naskoka (73:53).Tekma se je končala brez preobrata. Domačini so še 2 minuti pred koncem vodili za 15, nato pa nekoliko popustili, kar je Vročica izkoristila in se približala na 9 (81:90), vendar pa zmage ni mogla ogroziti.Košarkarji Denverja so na peti tekmi sezone doživeli še četrti poraz, potem ko so na domačem parketu morali priznati premoč Phoenixu (103:106).Pri Phoenixu sta bila najbolj razpoloženaz 22 točkami in 11 skoki terz 22 točkami.Pri Denverju je bil prvi strelecz 31 točkami,je prispeval 15 točk,pa 14. Slovenski košarkarni dobil priložnosti.Dallas Mavericks - Miami Heat 93:83 (Dončić 27 točk, 15 skokov in 7 asistenc; Dragić 10 točk, 7 asistenc, 5 skokov)Denver Nuggets - Phoenix Suns 103:106 (Čančar ni igral)Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 93:108Detroit Pistons - Boston Celtics 96:93Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 96:114Milwaukee Bucks -Chicago Bulls 126:96Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 109:130San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 103:109Utah Jazz - Los Angeles Clippers 106:100Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 98:123