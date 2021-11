Durant zadeval, Harden asistiral za skok na vrh

Košarkarji Brooklyna so s 117:112 slavili na gostovanju pri Clevelandu ter se z zmago povzpeli na vrh vzhodne konference lige NBA. Na zahodu pa je Phoenix za 13. zaporedno zmago premagal San Antonio (115:111). Vodstvo lige je z eno tekmo kaznovalo zvezdnika LeBrona Jamesa za njegovo šele drugo izključitev v karieri.

Mrežice v gosteh pri konjenikih niso imele lahkega dela, saj so prvič povedle šele v tretji četrtini in prednost stežka zadržale do konca. Kevin Durant je v zadnjih 13 sekundah zadel štiri proste mete za končni izid.

Durant se je na parket vrnil po tekmi premora zaradi bolečin v desni rami in pokazal izjemno predstavo s 27 točkami, devetimi skoki, šestimi podajami in tremi blokadami, James Harden je k zmagi dodal po 14 točk in podaj, LaMarcus Aldridge pa s klopi 21 točk in 11 skokov.

Isaiah Stewart si je za odziv na udarec LeBrona Jamesa prislužil celo tekmo kazni več kot prvi zvezdnik. FOTO: Nic Antaya/AFP.

Pri gostiteljih je bil zelo razpoložen Darius Garland (24 točk, 11 podaj), vendar ni mogel preprečiti četrtega zaporednega poraza svoje ekipe.

Phoenix je izenačil tretji najdaljši klubski rekord in je ta čas druga najboljša ekipa lige za moštvom Golden State. Vendar je bila tekma proti San Antonio napeta do konca, saj so se ostroge v zadnjih trenutkih vrnile na minus 3, a vseeno ostale praznih rok in izgubile še osmič na zadnjih desetih tekmah.

Pri Phoenixu sta se najbolj izkazala Devin Booker s 23 točkami ter Deandre Ayton z 21 točkamni in 14 skoki.

Boston je s 108:90 premagal najslabšo ekipo lige Houston, ki ostaja pri le eni zmagi to sezono. Jayson Tatum je bil prvi strelec tekme s 30 točkami, Jaylen Brown pa je ob vrnitvi dodal 19 točk.

Prvaki Milwaukee je v domači dvorani za četrto zaporedno zmago premagal Orlando s 123:92. Jrue Holiday je dosegel 18 točk, branilci naslova pa so imeli ob polčasu najvišjo prednost v klubski zgodovini (77:36).

Vodstvo lige NBA se je odzvalo na ravs Jamesa in Isaiaha Stewarta na nedeljski tekmi Los Angeles Lakers – Detroit (121:116). Štirikratni prvak lige NBA James si je zaradi nepremišljenega udarca Stewarta v obraz in povzročitve prepira prislužil eno tekmo suspenza, tako da ne bo igral proti New Yorku v Madison Square Gardnu.

Stewart, ki je imel po udarcu Jamesa okrvavljen obraz, pa se je jezno odzval in prišlo je tudi do množičnega prerivanja. Vodstvo lige ga je kaznovalo z dvema tekmama brez plačila zaradi stopnjevanja napetosti na parketu in agresivnega zasledovanja Jamesa v nešportnem slogu. Oba igralca sta morala že sredi tekme predčasno v slačilnico.