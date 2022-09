Dragić: Očitno mi ni usojeno igrati v odločilnih tekmah

Košarkarji Slovenije so dobili tekmeca v četrtfinalu letošnjega Eurobasketa. V sredo se bodo v Berlinu ob 20.30 uri pomerili s Poljsko, ki je bila s 94:86 boljša od Ukrajine. Zmaga proti Belgiji v osmini finala evropskega prvenstva je v tabor slovenske reprezentanca resda prinesla grenak priokus. Slabi dve minuti pred iztekom prvega polčasa si je namreč Zoran Dragić pri prodoru pod koš poškodoval stegensko mišico.

Že prva reakcija izjemno bojevitega in nepopustljivega reprezentanta je dala slutiti, da priljubljeni Zoki z igranjem tekme ne bo mogel nadaljevati. Reprezentančna zdravnika Marko Macura in Branko Cvetičanin sta popoldan takoj opravila ultrazvok poškodovane mišice, dodatni pregled z magnetno resonanco pa je na žalost potrdil njune slutnje. Zoran Dragić si je namreč strgal del štiriglave stegenske mišice in bo z igrišč predvidoma odsoten šest do osem tednov, kolikor običajno traja okrevanje po tovrstni poškodbi.

Slovenci so si že ogledali Poljake

»Očitno mi ni usojeno, da bi reprezentanci lahko pomagal v odločilnih bojih na evropskih prvenstvih. To je nepredvidljivost športa. Soigralcem bom pomagal s klopi, jih glasno vzpodbujal ter s tem dodajal pozitivno energijo, ki jo bomo v naslednjih dneh še kako potrebovali. Verjamem, da bodo fantje še bolj stopili skupaj, na igrišču pustili srce in se bomo na koncu veselili dobrega rezultata, ki si ga vsi tako močno želimo. Sam v teh dneh že začenjam z rehabilitacijo. Tako v reprezentanci, kot v klubu imamo odlično zdravniško, fizioterapevtsko in trenersko službo ter skupaj bomo naredili vse, da se na parket vrnem dobro pripravljen,« je po prejemu zdravniških izvidov misli strnil Zoran Dragić, ki je bil primoran zaradi okrevanja po poškodbi kolena izpustiti že zmagovito evropsko prvenstvo leta 2017.

Luka Dončić in Zoran Dragić FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Poljsko si je v dvoboju osmine finala ogledal strokovni štab slovenske izbrane vrste in priprava na dvoboj bo stekla že danes. Slovenci bodo namreč kljub pestremu tekmovalnemu sporedu na prvenstvu, v pomožni dvorani opravili trening. Selektor Aleksander Sekulić je pred vstopom v zadnji tekmovalni teden povedal: »Dobili smo tekmeca v četrtfinalu in danes že začenjamo s pripravo na Poljake. Kot sem že večkrat poudaril, na prvenstvu ni slabih ekip. Reprezentanca Poljske je zelo kvalitetna ekipa s tremi posamezniki, ki nekoliko izstopajo. To sta Slaughter in Ponitka na zunanjih položajih ter Balcerowski pod košem,« je povedal Sekulić.

»Na žalost sta naporen ritem tekem ter fizični kontakt, ki je dovoljen na tekmah, terjala svoj davek. Zaradi poškodbe je z nastopi na prvenstvu zaključil Zoran Dragić, kateremu vsi želimo čim hitrejše okrevanje. Na srečo je po zvinu gležnja Mike Tobey že skoraj na stoodstotni pripravljenosti. Z odsotnostjo Zokija, ki je izjemno pomemben člen ekipe se nam nekoliko pomeša naša rotacija. Morali bomo nekoliko drugače razmišljat ter najti ustrezne rešitve in recept za nadaljevanje prvenstva,« je še dodal slovenski selektor.