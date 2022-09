Fiba: Za incident s slovenskimi košarkarji kriv voznik avtobusa

Za nevsakdanji spodrsljaj, ki se je pripetil slovenskim košarkarjem pred prvo tekmo na evropskem prvenstvu, ko so ostali brez prevoza do dvorane in zato morali do nje s taksiji, je kriv voznik avtobusa, je sporočila Fiba. »Organizacijski komite evropskega prvenstva se je tudi uradno opravičil slovenski ekipi za nesrečni incident z avtobusom pred tekmo 1. septembra. Šlo je za napako voznika, ki se ni držal predpisanega razporeda voženj. Ta oseba je bila nemudoma razrešena s položaja, uveden pa je dodatni nadzor, da se napaka ne bi ponovila,« je zapisal vodja oddelka za komunikacijo z javnostmi pri Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba) Sakis Kontos.

Slovenija je na tekmo proti Litvi prišla z dvajsetminutno zamudo, zato ni bila prisotna na uradnem fotografiranju pred dvobojem, incident, ki ga je med prvimi v javnost prek družbenih omrežij poslal kapetan Slovenije Goran Dragić, pa je tako pri nas kot v drugih državah sprožil precej zgražanja. Čeprav so slovenski košarkarji po tekmi z Litvo poudarili, da tovrstni blamaži organizatorjev še niso bili priče, je incident dan po tekmi le še spomin oziroma zanimiva izkušnja. Zagotovo je temu pripomogla tudi odlična predstava Slovenije na parketu in zmaga z 92:85. Danes je v Kölnu prost dan, jutri ob 20.30 pa Slovenijo čaka dvoboj z Madžarsko.