Naši sosedi za kazen že 27 let čakajo na kolajno na eurobasketu

Na letošnje evropsko prvenstvo v košarki so se od nekdanjih jugoslovanskih republik uvrstile vse z izjemo Severne Makedonije. Med najboljšo osmerico se je prebila le ena – branilka naslova Slovenija. V nedeljo, na dan s tragičnim datumom 11. septembra, sta se nepričakovano poslovili še dve reprezentanci iz regije. Hrvaška, ki jo je podobno kot na poti do svetovnega prvenstva 2023 izločil Finec Lauri Markkanen, in Srbija, po mnenju večine strokovnjakov nesporna kandidatka za odličje.

Razočaranje v obeh državah je veliko, a odmeva v različnih odtenkih ...

Dan pred Srbijo in Hrvaško se je poslovila tudi Litva, zato bomo prvič od razpada Sovjetske zveze in SFR Jugoslavije spremljali četrtfinale EP brez vsaj dveh od teh košarkarskih sil, ki so bile vpletene tudi v enega od najhujših škandalov doslej. Kaj se je zakuhalo v Atenah in kako se je vse skupaj razpletlo?