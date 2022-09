Španski šampionski trojec: brata Hernangomez in Brown

Pred petimi leti so španski košarkarji v Istanbulu gladko izpadli v polfinalu evropskega prvenstva proti Sloveniji, Francozi so se poslovili že v osmini finala proti Nemčiji. Letos so dočakali ponovitev velikega finala 2011 iz Kaunasa in tudi tokrat so bili uspešnejši Španci. Četrtič so osvojili zlate kolajne na eurobasketu (po letih 2009, 2011 in 2015), Les Bleus so ostali pri zmagoslavju iz leta 2013 v Ljubljani.

Španija: Francija 88:76 (66:57, 47:37, 23:14) Mercedes Benz Arena, gledalcev 12.913, sodniki Zurapović (BiH), Krejić (Slo) in Kozlovskis (Lat). Španija: Brown 14 (6:6), R. Fernandez 7 (1:2), J. Fernandez 13, Brizuela 3, Diaz 8, G. Hernangomez 14 (4:6), Garuba 2, J. Hernangomez 27 (2:2); Francija: Okobo 9, Heurtel 16, Yabusele 13 (1:1), Fournier 23 (5:5), Poirier 4, Albicy 1 (1:2), Tarpey 4 (2:2), Gobert 6 (2:4).

Na tribunah so bili v očitni številčni premoči francoski navijači, njihovi ljubljenci pa so bili precej višji na igrišču s tremi velikani nad 213 cm. Pri Špancih več kot 205 cm meri le Guillermo Hernangomez (209), zato je s soigralci poskušal unovčiti živahen temperament. Zaostajali so le z 0:1, nato pa so z agresivno obrambo in dobrim kroženjem žoge stopnjevali ritem. Do 8. minute so vodili z 18:7, v drugi četrtini pa je zablestel mlajši brat Hernangomez, Juan, in si rezerviral naslov MVP finalne tekme. V uvodnih osmih tekmah EP je metal za tri točke 12:40, v odločilni bitki pa 6:7 v desetih minutah igre pred glavnim premorom.

Pred polčasom že +21

Po njegovem rafalu je Španija vodila že s 47:26, Francozi pa se seveda niso dali. Od posamične obrambe so prehajali k conskim različicam in nazaj, s presingom so poskušali utruditi tekmece in jim krasti čas za organizacijo napadov. V pičlih dveh minutah so se približali na 10 točk in z lažjimi srci so se odpravili na posvet v slačilnico. Krajše olajšanje ob dodatnem znižanju primanjkljaja na 46:49 jim vendarle ni omogočilo zasuka. Španci so bili pod vodstvom organizatorja Lorenza Browna (14 točk in 11 asistenc), s skupnim metom za tri točke 15:31 in tesno izgubljenim skokom (27:28) kos vsem oviram.

Juan Hernangomez je s trojkami (na koncu 7:9) paral živce Francozom. FOTO: FIBA

Slovenska reprezentanca je ob razglasitvi najboljših na EP tudi formalno zapustila prestol, na katerem je vladala pet let. Po Goranu Dragiću je trofejo za najboljšega košarkarja prejel G. Hernangomez, v elitno peterko prvenstva so se uvrstili še Brown iz šampionske zasedbe, Nemec Denis Schröder, Grk Giannis Antetokounmpo in Francoz Rudy Gobert. Finale vendarle ni minil brez slovenskega pridiha, saj je bil v sodniški trojici tudi Kranjčan Boris Krejić, ki je v zadnji četrtini dosodil tehnično napako slovitemu španskemu selektorju Sergiu Scariolu.

Bron Nemcem

Tretje mesto si je prislužila Nemčija z zmago nad Poljsko z 82:69 (Schröder 26, Voigtmann 14; Sokolowski 18, Garbacz 12). Moštvi sta bili zadnjič izenačeni v 33. minuti pri 69:69, poraženci pa so vodili zgolj 22 sekund v prvi četrtini. Slovencem je v slabo uteho, da so premagali dva od treh dobitnikov kolajn (s Španijo se niso srečali), saj so izpadli proti četrtouvrščenemu, že prej pa so izgubili proti 18. BiH in se v osmini finala mučili proti 14. Belgiji.

Končni vrstni red: 1. Španija, 2. Francija, 3. Nemčija, 4. Poljska, 5. Grčija, 6. Slovenija, 7. Italija, 8. Finska, 9. Srbija, 10. Turčija, 11. Hrvaška, 12. Ukrajina, 13. Črna gora, 14. Belgija, 15. Litva, 16. Češka, 17. Izrael, 18. BiH, 19. Estonija, 20. Bolgarija, 21. Gruzija, 22. Nizozemska, 23. Madžarska, 24. Velika Britanija.

Naslednji eurobasket bodo septembra 2025 priredili Poljska, Finska, Ciper, ki še nikoli ni igral na večjem tekmovanju, ter Latvija kot gostiteljica ene od štirih skupin in izločilnih bojev v Rigi.