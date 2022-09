V dvorano si ne upa, ker se boji, da bi ostala brez glasu

Pred evropskim prvenstvom v košarki, na katerem bo Slovenija branila naslov evropske prvakinje, smo znane Slovence in Slovenke, tudi zunaj športa, povprašali o (navijaškem) utripu pred tem velikim tekmovanjem.

FOTO: Leon Vidic

: »Slovenskim košarkarjem je že uspel največji moment slovenskega ekipnega športa doslej. Mislim, da jih tudi letos krasi podobna kemija, upam le, da bodo zdravi in da se jim vse izide. V kolektivnem športu mora vsak prispevati svoj delež, a če imaš igralca, kot je, to nasprotnikom povzroči veliko težav. Tudise zdi v odlični kondiciji, je izjemno rutiniran. Kombinacija obeh je enkratna, tega se najbrž zavedajo tudi druge ekipe. Ne bi pa Slovencem želel nalagati prevelikega bremena. Seveda, gremo po zlato, a treba je pustiti fante, da so sproščeni, samozavestni in da igrajo, kot znajo. Verjamem, da evforiji, ki se ustvarja že pred prvenstvom, ne bodo podlegli.«

FOTO: Ana Gregorič

: »Nikoli nisem igrala košarke, čeprav me zaradi moje višine to marsikdo vpraša. Sem pa bila od nekdaj zelo zagreta navijačica. Še danes mi gredo kocine pokonci, ko se spomnim tiste zmage leta 2017, finale smo spremljali zunaj na prostem in jokali od sreče. Tudi letos ne pričakujem nič drugega kot zmago. Ta klima v reprezentanci je očitno res odlična, vse deluje. Če bodo tudi letos fantje na igrišču tako povezani, kot so bili doslej, mislim, da nam nihče nič ne more. Upam pa, da ne bodo preveč pod pritiskom, da morajo zmagati. Navijam najraje nekje v družbi, včasih pa tudi sama doma. Z veseljem bi si tudi v živo pogledala kakšno tekmo, a si v dvorano ne upam, ker se bojim, da bi ostala brez glasu.«

FOTO: Leon Vidic

: »Ob velikih športnih uspehih vedno dobim kurjo polt. Zavem se, kako majhni smo, a tako uspešni. Za zdaj mi še ni uspelo pozorno spremljati tekem, jih pa bom, ko se bo prvenstvo začelo. Klobuk dol Goranu Dragiću, da se je odločil za vrnitev po vsem, kar je že dosegel. Verjamem, da njegovo telo ni več sposobno toliko kot nekoč, a to kaže na njegovo veliko srce in ljubezen do košarke. Ta poteza bo dvignila tudi ostale. Mislim, da se zdaj vsi tudi že zelo dobro zavedajo, kakšnih uspehov je sposobna Slovenija. Je pa tudi dejstvo, da je lažje priti na vrh, kot pa na njem ostati. Želim jim zmago, seveda, sicer pa sama v športu zelo nerada napovedujem razplete.«

FOTO: facebook

: »Nikdar ne bom pozabil Zdravljice, objemov in solz iz Istanbula. Žal letos ne bom navijal v živo, prepričan pa sem, da bom gledal vsako tekmo naših, pa tudi marsikatere druge. Tako močnega evropskega prvenstva že dolgo ni bilo. Veliko slovenskih, pa tudi tujih, poimensko močnih ekip je v preteklosti pakiralo prtljago še pred bojem za medalje, zato sem pri napovedih previden. Serijo zmag iz 2017 bo težko ponoviti, sploh zaradi dviga kakovosti drugih ekip. Menim, da smo močnejši, kot smo bili 2017, pa tudi bolj izkušeni in morda celo bolj povezani. To, zadnje, morda šteje celo največ.«

FOTO: Blaž Samec

: »Že pred petimi leti sem napovedal, da Gogi ni odigral zadnje tekme. Škoda, da ga ni bilo že v Tokiu. Menim, da bi se stvari z njim v ekipi lahko tedaj drugače odvile. Pri reprezentanci me sicer veseli to, da zmore igrati tudi brez Dončića in Dragića. Zelo všeč mi je bila tudi izjava srbskega selektorja, ki je dejal, da Slovenci igrajo, kot da so vsi iz iste ulice. So pravi prijatelji in točno vedo, kdo ima kakšno vlogo v ekipi. Ponovitev naslova nam nikakor ne sme biti samoumevna, na prvenstvu bo veliko NBA zvezdnikov tudi v drugih ekipah, vsak od njih se želi dokazati tudi v reprezentanci. Tekme si rad ogledam v živo, sicer pa je vedno dobro navijaško vzdušje tudi doma. Knjiga o Dončiću? Slovenija ima ogromno dobrih športnikov, pripravljenih imamo še nekaj stvari, a žal za zdaj kaj več še ne smem izdati.«

FOTO: Drago Perko

: »Vsekakor bo to zanimivo evropsko prvenstvo v košarki, sodelovalo bo kar nekaj zelo dobrih ekip s kakovostnimi posamezniki. Seveda je tudi Slovenija izvrstna reprezentanca in je zagotovo na tem evropskem prvenstvu med favoriti za odličja in naslov prvaka. V tem krogu so še Španija, Srbija in Francija, kajti vse imajo prav tako zelo kakovostne ekipe. Vsekakor upam in si želim, da bi Sloveniji na koncu uspelo in da bi se ponovno veselili naslova najboljšega v Evropi.«

Rok Možič, odbojkarski reprezentant:

FOTO: facebook

»Bili smo na košarkarski tekmi v Stožicah med Slovenijo in Srbijo, že to mi je bilo v čast, da so nas odbojkarje povabili, da smo si šli to skupaj pogledat, ker so se denimo vstopnice tako hitro razprodale. Eden drugega bomo na svojih tekmovanjih podpirali, podpora med športniki v Sloveniji vedno obstaja in to se mi zdi zelo lepo. Želim, da se oboji okitimo s kolajnama, zagotovo bomo navijali za košarkarje in upam, da bodo tudi oni za nas. V prostem času na svetovnem prvenstvu si bomo pogledali njihove tekme, sam že splošno rad gledam šport, če igra Slovenija, pa sploh.«

FOTO: Jure Eržen

: »Ob hokeju in kolesarstvu bolj slabo spremljam druge športe. A ker bo pri evropskem prvenstvu v košarki šlo za veliko tekmovanje, bom seveda spremljal rezultate na njem. Slovenija je gotovo favoritinja na tem tekmovanju, še posebej, ker ima dva zunajserijska posameznika. Je pa košarka specifična glede denimo na hokej, velika razlika je, ker v njej lahko tekmo odločijo posamezniki, drugod ima prevladujočo vlogo kolektiv. Slovenija bo na EP favoritinja, a ko govorimo o tem, je treba omeniti pomembnost zbranosti in voljne prvine, da se premaga po kakovosti slabše reprezentance.«

FOTO: Mavric Pivk

: »Po vsem videnem in po napovedih se od reprezentance na evropskem prvenstvu pričakuje lep rezultat. Igrala bo v najmočnejši postavi z dvema vrhunskima posameznikoma Goranom Dragićem in Luko Dončićem. Sta velik velik plus za našo reprezentanco tudi v primerjavi z vsemi drugimi ekipami, zato so pričakovanja navijačev na tem evropskem prvenstvu razumljivo visoka. En posameznik lahko naredi razliko in da veliko dobrega tudi drugim, da igra zanje in da potem ekipa sledi temu posamezniku.«

FOTO: Mavric Pivk

: »Rekla bi takole, da od slovenske košarkarske reprezentance sama osebno ne pričakujem ničesar, bistvo je namreč v tem, da sem sama športnica in vem, kako je, če so pred kakšnim velikim tekmovanjem pričakovanja velika, s tem pa se ustvari še dodaten pritisk. Seveda jim želim zelo lep rezultat in upam, da jim bo uspelo. Zagotovo bom spremljala evropsko prvenstvo, ko ne bo lastnih treningov in tekmovanj, bom ob slovenskih tekmah pred televizijskim ekranom.«