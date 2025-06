Slovenke so se izkopale iz brezna, potem pa spet padle vanj

Velika pričakovanja so spremljala slovenske košarkarice, ko so se v ponedeljek odpravile na svoje peto zaporedno evropsko prvenstvo. Odlična naturalizirana Jessica Shepard, verjetna bodoča zvezda WNBA Ajša Sivka, kapetanka Teja Oblak, pa izkušeni Eva Lisec in Zala Friškovec so ponujale ambicije in vlivale upanje, da se bo reprezentanca selektorja Georgiosa Dikaioulakosa prvič uvrstila v izločilne boje. Toda realnost je drugačna. Četrtfinala ne bo.

V Bologni so Slovenke pod vodstvom grškega stratega najprej izgubile z Litvo, danes pa tudi z gostiteljico Italijo, potem ko so v prvem polčasu prikazale malo dobre košarke. Na koncu je bilo 77:66 (STATISTIKA).

Eva Friškovec si je obetala več. FOTO: Fiba

Ko je bilo pri minus 24 praktično vse izgubljeno, so se Slovenke končno sprostile in v drugem delu potrdile kakovost. Agresivna conska obramba je povsem zmedla tekmice v napol prazni dvorani. Na sredini zadnje četrtine so po delnem izidu 25:6 in 14:1 gostje celo izenačile (62:62), a pri tem izgubile energijo in zbranost, končnica je spet pripadla Italijankam, ki so dosegle še drugo zmago. Slovenke bodo prvenstvo končale v soboto proti Srbiji. Iz skupine B bosta napredovali Italija in Litva. Nova priložnost za odmeven rezultat je splavala po vodi ...

Jessica Shepard ni zmogla vsega sama. FOTO: Fiba

Slovenija – Italija 66:77 (17:22, 22:45, 48:61) Slovenija: Lisec 3, Oblak 14 (7:10), Cvijanović 1 (1:2), Friškovec 9, Jelenc 3, Sivka 16 (4:4), Shepard 20 (6:10).

Italija: Keys 15 (4:6), Pasa 15 (2:3), Verona 7, Zandalasini 14 (1:1), Pan 7, Cubaj 11 (1:4), Madera 2, Andre 2, Trimboli 4 (4:4).

Georgios Dikaioulakos, selektor Slovenije (STA): »V teh dveh tekmah smo imeli preveč nihanj. Proti Litvi smo slabo začeli tekmo, danes sicer bolje, pa nato povsem popustili. Imam mešane občutke, vseeno pa sem ponosen na dekleta, saj so v drugem polčasu pokazala izjemno voljo in nadoknadila 24 točk zaostanka. To je velika stvar, ki pa nam ne pomaga, saj smo tekmo zaradi utrujenosti v zadnjih minutah izgubili. V soboto nas čaka še ena tekma in pokazati moramo pravi karakter.«