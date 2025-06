Za uvod boleč poraz Slovenk

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je neuspešno štartala v evropsko prvenstvo. Na uvodni tekmi skupine B je v Bologni z 71:77 (55:58, 34:42, 19:27) izgubila z izbrano vrsto Litve.

Naše igralke, ki na prvenstvu stare celine igrajo petič zapovrstjo, so na lestvici Svetovne košarkarske zveze (FIBA) uvrščene pred Litovkami, zato so veljale kot favoritinje. A na igrišču tega niso upravičile. Zaigrale so slabše, kot so sposobne, večji del tekme so zaostajale. V končnici so sicer imele priložnost, da bi se izvlekle iz zagate, a so tudi ob koncu odigrale neprepričljivo, tako da so morale tekmicam čestitati za zmago.

V slovenski vrsti, ki je imela slab met iz igre, se je izkazala le Američanka Jessica Shepard, ki je bila s 25 točkami in 17 skoki najboljša strelka tekme.

Izbranke selektorja Georgiosa Dikaioulakosa ne bodo imele veliko časa za žalovanje, saj jih že jutri čaka nov obračun, v katerem se bodo pomerile z Italijankami. Zadnje tekmice v skupini B bodo Srbkinje.