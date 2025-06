Slavljenka Eva Lisec: Izziv je velik, slediti moramo sebi (VIDEO)

Odštevanje se končuje, začenja se zares. Slovenske košarkarice so na prizorišču evropskega prvenstva v Bologni opravile prvi trening v dvorani PalaDozza. Jutri ob 17.30 bo prva tekmica Litva. Slavljenka Eva Lisec, ki danes praznuje 30. rojstni dan, je optimistična ...

Slovenke bodo petič zapored nastopile na turnirju najboljših 16 reprezentanc stare celine. Uvodno tekmo na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu, ki ga bodo prvič gostile štiri države, bodo v Bologni odigrale v sredo ob 17.30 proti Litvi.

Zala Friškovec je izkušena reprezentantka. FOTO: facebook

Skupina B velja za najbolj nepredvidljivo skupino na prvenstvu ter hkrati izjemno zahtevno. Po napovedi strokovnjakov prav vsak namreč lahko premaga vsakega. Za favoritinje veljata Srbija, ki je trenutno osma reprezentanca na svetovni lestvici, ter Italija, ki je 16. A tudi trenutno 22. uvrščena Slovenija in 45. Litva imata svoji računici.

Skupina A (Grčija, Pirej): Grčija, Turčija, Francija, Švica Skupina B (Italija, Bologna): Slovenija, Srbija, Italija, Litva Skupina C (Češka, Brno): Belgija, Češka, Črna gora, Portugalska Skupina D (Nemčija, Hamburg): Velika Britanija, Nemčija, Švedska, Španija

Litva naj bi bila na papirju najlažja tekmica Slovenk v Bologni. A to še ne pomeni, da naša dekleta čaka lahka naloga. Še posebej, ker so prve tekme na prvenstvu vedno zelo zahtevne. Litovke bodo na prvenstvu nastopile dvanajstič, prvič po letu 2015 (leta 1997 so celo osvojile naslov evropskih prvakinj), a je njihova ženska košarka v zadnjih letih v precejšnjem vzponu.

Slovenke komaj čakajo začetek EP. FOTO: instagram

V luči tega bo Litva čez dve leti prav tako ena izmed gostiteljic ženskega EuroBasketa 2027. Za izjemno nadarjeno košarkarico velja 19-letna branika Juste Jocyte, ki je bila tako kot Ajša Sivka letos izbrana na naboru za ligo WNBA. Še posebej veliko pozornosti pa bo slovenska obramba morala nameniti Lauri Juškaite, je zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Slovenija in Litva sta doslej odigrali devet medsebojnih tekem, a zadnja uradna sega že v daljno leto 2016. Nazadnje sta se ekipi dvakrat pomerili lani poleti. Obe ekipi sta nastopili v precej spremenjenih zasedbah. Prva tekma se je končala z neodločenim izidom, druga je pripadla Slovenkam.

Drugo tekmo na prvenstvu bodo Slovenke v četrtek ob 21. uri igrale proti gostiteljici Italiji. Tretji obračun skupinskega dela slovensko vrsto čaka v soboto ob 17.30 proti Srbiji.

Selektor Georgios Dikaioulakos je določil 12 igralk, ki bodo nastopile na EP, to so: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanović, Maruša Seničar, Teja Goršič, Zala Friškovec, Mojca Jelenc, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Jessica Shepard, Sara Sambolić in Lea Bartelme.

Georgios Dikaioulakos vodi reprezentanco drugo leto. FOTO: KZS

Poleg Bologne bodo uvodni del EuroBaketa gostili Hamburg, Brno in Pirej, kjer bodo tudi zaključni boji. Iz skupinskega v izločilni del neposredno napredujeta le dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. V četrtfinalu se bosta križali skupini A in B ter C in D. Na zadnjem evropskem prvenstvu 2023, ki sta ga gostila Izrael in Slovenija, so evropske prvakinje v Stožicah prvič postale Belgijke, ki so bile v finalu boljše od Španije, bron pa so osvojile Francozinje.