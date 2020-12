Epilog koprske pravljice s pridihom poslovne goljufije

12 zmag je zbrala Koper Primorska v ligi ABA: vse v 21 tekmah prejšnje sezone, njena trenutna bera je 0:10.

V prejšnji sezoni so Jaka Blažič (levo), Edo Murić in soigralci dvakrat ugnali Cibono, doma z 79:70, v Zagrebu s 84:82. FOTO: ABA

Golemac: S 300 odstotki!

Ljubljana – Če sta minuli torek in četrtek razveselila navijače Cedevite Olimpije, saj so se njeni košarkarji z dvema zmagama uvrstili v drugi krog evropskega pokala, sta bila toliko bolj žalostna sreda in petek. Potem ko je Koper Primorska najprej odpovedala nastop na tekmi slovenskega prvenstva z GGD Šenčurjem, je včeraj naznanila, da ne bo odpotovala na nedeljski dvoboj 10. kola lige ABA z Borcem. Finančna agonija kluba bo kmalu dobila uradni epilog, po katerem bosta Slovenijo med regionalno elito očitno zastopali le še dve moštvi.Potem ko je vodstvo lige ABA registriralo tekmo v Čačku z izidom 20:0 za gostitelje in Primorcem ni podelilo točke za poraz, so se pri slovenskem prvaku 2019 in trikratnem pokalnem zmagovalcu znašli med kladivom in nakovalom. Klubska blagajna je že dolgo prazna, zato so Obalo že v prejšnji sezoni zapustili junaki velikih uspehov, poleti pa so Koprčani komajda izposlovali licenco Košarkarske zveze Slovenije in sestavili ekipo nižjega cenovnega razreda brez tujcev. Med čakanjem na čudežnega vlagatelja, najprej iz Kitajske in nato še iz ZDA, so na igrišču nanizali devet porazov v regionalnem prvenstvu, med katerimi so po vodstvom trenerjaprikazali očiten napredek, za »nagrado« pa so igralcem ponudili možnost, da si lahko poiščejo nove delodajalce.Hkrati so se družno oglasili tudi člani nekdanje šampionske zasedbe iz Slovenije in tujine. Javno so se vprašali, kako je lahko Košarkarska zveza Slovenije dovolila Koprčanom netransparentno združitev z domžalsko Lastovko in še bolj sumljivo poslovanje prek podjetja Incognitus športni marketing d.o.o, ki je od marca v stečaju. Ne nazadnje je tudi zamižala na obe očesi ob velikih dolgovih do košarkarjev, trenerjev in drugih uslužbencev kluba, ki imajo močan pridih poslovne goljufije.Če najnovejša (a še zdaleč ne prva) žalostna zgodba za slovensko klubsko košarko ne bo dobila pravljičnega zasuka v zadnjem hipu, se bo liga ABA nadaljevala s 13 moštvi in nobenemu med njimi se ne bo treba bati neposrednega izpada. Le 13. na lestvici se bo v dodatnem dvoboju pomeril s podprvakom 2. lige ABA. Krka, ki je sinoči gostovala v Splitu, glede na prikazano v zadnjih tednih ne bi smela trepetati za obstanek, še manj Cedevita Olimpija, saj se bo borila za uvrstitev v polfinale končnice. In po uspešni uresničitvi prvega dela načrta v evropskem pokalu se bo lahko za nekaj tednov povsem osredotočila na ligo ABA, v kateri bo v nedeljo pričakala Cibono.Stožiški strategje Zagrebčan, pred poldrugim desetletjem je igral za Cibono in v letih 2013-15 deloval pri njej kot pomočnik trenerjazato opozarja: »Cibona je zelo nevarna, iz dneva v dan igra bolje. Njeni košarkarji napredujejo, imajo izkušene može in tudi talente s potencialom za ligo NBA. V zadnjih tednih sta jo okrepilain branilec, zato ne pričakujemo lahkega dela. Igrati bomo morali s 300 odstotki moči, da bi zmaga ostala doma.«FMP – Crvena zvezda (12), Partizan – Mega (19);Igokea – Zadar (17), Budućnost – Mornar (19), Cedevita Olimpija – Cibona (21);– Split : Krka 78:80 (Perković 15, Kedžo 7, Martinković 3, Čampara 14, Vranković 8, Luković 19, Marić 10, Mesiček 2; Camphor 20, Stipčević 3, Vrabac 6, Barič 14, Kosi 7, Škifić 10, Škedelj 2, Lapornik 9, Rebec 2, Vučetić 7);– Borac : Koper Primorska 20:0 b. b.