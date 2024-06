Geben v Cedeviti Olimpiji

Strokovni štab 21-kratnih slovenskih košarkarskih prvakov iz Ljubljane pospešeno sestavlja igralski mozaik za prihodnjo sezono, v kateri bodo znova nastopali tudi v regionalni ligi ABA. Člansko zasedbo Cedevite Olimpije je pod obročema okrepil občasni litovski reprezentant Martinas Geben, ki se v Ljubljano seli iz španske Manrese. Geben je z ljubljanskim klubom podpisal pogodbo vsaj do zaključka sezone 2025/26.

Devetindvajsetletni in 208 centimetrov visoki Geben je v svoji karieri med letoma 2019 in 2021 nosil dres Žalgirisa in bil del elitne evrolige. Z Žalgirisom je leta 2020 osvojil naslov državnega prvaka Litve, v sezonah 2019/20 in 2020/21 pa je v dresu Žalgirisa zaigral tudi na skupno 53 tekmah evrolige. V povprečju je na parketu preživel malo več kot osem minut na tekmo, dosegal pa je 3,4 točke in 2,0 skoka na obračun.

»Gre za inteligentnega igralca, centra, ki lahko zadane z razdalje, s kakovostno in učinkovito igro v napadu, prav tako je dober v tranzicijski igri, obenem pa nam bo v pomoč v igri v obrambi,« je ob naznanitvi nove okrepitve članske zasedbe povedal glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović.

»Navdušen sem ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji, ko bom z družino začel novo dogodivščino v Ljubljani in Sloveniji. Klub ima bogato zgodovino in veselim se, da bom del organizacije,« je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Geben, ki je leta 2013 z Litvo na svetovnem prvenstvu za reprezentance do 19. leta starosti osvojil bronasto medaljo.

Leta 2021 se je preselil k Bambergu, sezono 2022/23 pa začel pri Skylinersih iz Frankfurta in sklenil pri Manresi, kjer je igral vse do konca minule sezone.